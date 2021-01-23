年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。美國政府完成更新換代，拜登團隊的管治風格有待觀察，內政外交都是未知數，只有一樣可以肯定，那就是遏華政策將一如既往。君不見，其內閣成員椅子還沒坐暖，即紛紛展示對華強硬姿態。準國務卿布林肯揚言將重建盟友關係以應對中國的威脅，準防長奧斯汀則強調永遠不會讓中國的軍力超越美國，連一向被視為理性的準財長耶倫也明言要使用全套工具解決中國對美國的不公平政策。這些言論充滿火藥味，與特朗普團隊沒有任何分別。

其實也難怪，美國社會從來都是講究政治正確，在麥卡錫主義死灰復燃的今天，遏制中國既是其基本國策，也是轉移內部矛盾的不二法門，任何人上台都不例外。尤其是經過特朗普4年來的胡鬧，美國元氣大傷，內政外交都陷入前所未有的困境。眼見中國不斷崛起，美國政客既焦慮又惶恐，當然一個比一個瘋狂。

對此，中方顯然有所準備，日前宣布制裁28位特朗普政府官員，就是一個明顯的信號。外長王毅在一篇文章中將中美關係降至第3位，擺在中俄和中歐關係之後，說明中方對拜登政府沒有任何幻想。沒有幻想就不會有傷害，美國不可能改變遏華政策，中國也不可能屈服，雙方矛盾不可調和，中方只能走自己的路，做自己的事，管他白宮主人是誰。

畢竟今時不同往日，隨着中美實力此長彼消，美國再也無法予取予攜。特朗普政府的極限施壓尚且無法迫使中國讓步，何況是拜登政府。他們之所以不斷強調聯合盟友對抗中國，正是因為知道單憑美國一己之力不可能遏制中國，只好拉攏其他國家以壯聲威。問題是，到底有多少國家願意充當反華爛頭蟀？澳洲和加拿大這些小嘍囉身不由己，只能唯美國之命是從，但絕大部分國家包括歐盟都在打自己的小算盤，考慮自己的利益，未必會緊跟美國。