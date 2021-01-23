香港高官的離地，並不是一般級別，而是到了病入膏肓的程度；政府的無能，亦超越常人所能理解的地步。當你知道自己所住的地區將會封閉，不准離開，連上班也不可能，但這禁令並不是立即實施，而是第二天才開始，你會怎樣反應？我相信有很多人第一時間收拾細軟離開，既然有人放出風聲，當然是希望大家有所準備，若非如此，那就是保密工夫做得不夠好，讓人聞風先遁。

想不到以上情景發生在今時今日本城，更想不到一年前武漢封城釀成的大逃亡，竟然一年後會在千里之外的香港重演。抗疫一年，新冠肺炎疫情反反覆覆，油麻地更被視為重災區，之前有數十幢大廈接受強檢令，有消息傳出，政府於今、明兩日收緊油麻地、佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，實施「禁足令」，逾千名紀律部隊人員及檢測人員，在大廈門外駐守及「洗樓」要求居民接受強檢，須持報告證明無染疫才可離開。

正如有專家表示，區內大部分市民已接受檢測，現時圍封無太大意思。而走漏風聲，必然有人會「逃亡」。再者，居民仍可在區內活動，如購買日用品等，即是代表商舖仍然開門，但店員都不會全部住在油麻地區吧，那叫這些人進入該區，有機會播毒亦有機會被傳染，這不是防疫漏洞嗎？而且進入了不准離開，是否要留宿？政府有沒有為這些人想過？

根據政府內部消息，選擇周六、周日，因為大多數居民毋須上班，是封區的最佳時間，讓居民於下周一可如常工作。有這種思維，官員的離地可見一斑，周六、周日的油尖旺非常「旺」，香港的其他地區也是一樣，店舖食肆會在周末放假嗎？難道服務性行業、零售飲食業就不是工作嗎？白領返寫字樓才會被尊重？油尖旺以外，各區確診個案同樣愈來愈多，其他地區是否不需要封閉呢？政府不會「厚此薄彼」吧！