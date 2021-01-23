拜登就任美國總統，同時也是美國歷史上一次不尋常的就職典禮。美國國會山莊事件震撼國際，加上疫情影響，以往數十萬人前往白宮熱烈慶祝新總統就職的場景無影無蹤，取而代之的是2.5萬士兵和逾10萬支國旗。

特朗普在安德魯斯空軍基地，面對現場上百名支持者，總結了自己4年「政績」，全程他沒有提到繼任者拜登。演說結束，特朗普最後一次登上空軍一號，並發出終結宣言：「我還會回來的，無論是以怎樣的方式。願你們都有美好的生活。」

而拜登20分鐘就職演說中，承認自己面臨前所未有的挑戰，包括新冠肺炎疫情、經濟低迷、種族問題等，面對危機和挑戰的歷史性時刻，拜登認為團結才是前進的道路。美國的分裂是前所未有的，作為新一任美國總統，他選擇了優先解決國內矛盾。

與特朗普真人騷一般的演說對比，拜登講話可以說是非常沉悶，從現場的直播中可以看到，前總統克林頓幾乎要睡着了。但拜登的發言內容至少對美國人來說，是正能量而不是胡說八道。新官上任三把火，在特朗普災難一般的執政之後，是對拜登能否扭轉乾坤、提振美國的重大考驗。

「百日新政」是羅斯福留下來的傳統，當時的西方世界經歷了4年嚴重經濟危機，各種靈丹妙藥都無法發揮作用，羅斯福索性使用離經叛道的政策去力挽狂瀾，這也成為了「百日新政」最突出的特點。但根據歷史來看，從未有人成功。為了和特朗普留下來的包袱徹底切割，拜登上任首日簽署了10多項行政命令，拜登版的「百日新政」主要有3點：新冠疫情的危機應對、氣候環境變化以及種族矛盾和移民政策改革。

由於特朗普忽視新冠肺炎疫情，應對雜亂無章，疫情早已失控，在他離任前已有超過40萬人不幸辭世。拜登必須對症下藥，防止疫情繼續惡化。疫苗不足，是他要面對的第一個問題。

拜登的另一大困境是兩黨之間的鬥爭。民主黨正要對特朗普進行彈劾，而共和黨眾議員格里尼在拜登上任第二日，便提交了指控拜登濫用職權的彈劾條款，兩黨之間的相互攻擊將佔據參議院大量時間和精力，拜登要完成的重大立法需要國會的支持，這對他未來的政治議程會有嚴重阻礙。

俱往矣，數美國歷代總統，林肯面臨的是美國內戰，威爾遜面臨的是1918年大流感，羅斯福面臨的是經濟大蕭條，甘迺迪陷入冷戰，而拜登面臨的是以上所有困境。

我們且看這位老練的政客，究竟如何挽救美國傾頹之勢，拭目以待！