不封不封還須封。港府一直恥向內地學習，林鄭認為封城抗疫只是口號，專家則指沒有科學根據，完全無視內地成功抗疫的經驗。現在好了，油尖旺區遭病毒攻陷，確診者與日俱增，納入強檢的大廈愈來愈多，然而疫情仍然無法受控。最新消息，當局正研究最快今日圍封該區指定強檢範圍，只讓持陰性證明人士出入，直至範圍內所有人完成檢測，變相實施封區禁足令。屆時將調動大批紀律部隊駐守圍封範圍，期間政府會向居民提供糧食物資。

咦，這不就是內地封閉小區的抗疫方式嗎？前陣子一眾庸官和專家還口口聲聲不可行，怎麼現在不僅變成可行，甚至是必須實行了？事實證明，這班港人治港的所謂「精英」不見棺材不流眼淚，一直自以為是，視英美一切為圭臬，連抗疫都「寧西勿東」，終於弄致一團糟。現在港府「唔做又做」，難怪又有專家覺得面子擱不下去，跳出來潑冷水，直指現在才圍封指定區已經太遲。真想問專家一句，做又遲，不做又遲，請問你們又有甚麼好的抗疫方法呢？

猶記得，當日武漢封城，不少當地人趕在「死線」前夕逃出武漢，結果遭高人一等的香港人指罵為自私。筆者倒想看看，油麻地核心區封區前夕，高質的香港人是否個個乖乖留在家中禁足，不會四處逃竄。

誠然，對比內地高峰期及日韓等國，香港的疫情不算最嚴重，理應不難斷尾，惟事與願違，原因正是「人的問題」。廢官胡亂出招，拖拖拉拉，盲目崇英崇美，花大量時間行冤枉路，還激起中港矛盾，才會自討苦吃。最無辜還是市民和商戶，經濟被拖至一潭死水，失業率高企，倒閉潮湧現，復甦無期。不知今次的封區措施是否真能將區內疫症清零，但目前疫情早已四散，全港都有疫廈，不全面封城或最低限度逐區封鎖強檢，一樣清零無期。但願港府吸取教訓，果斷抗疫。