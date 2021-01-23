美國前總統特朗普上台之前，財經界普遍擔心股市會大幅度下調，因為此君行事乖張，處處惹火頭，而人們的憂慮也最終成真，中美兩國的貿易戰正是由他掀起，或許這是人類歷史上最大規模的商業紛爭。不過，美股並無因而下跌，在過去4年，反倒急升了五成以上。

現任美國總統拜登上場之前，人們又開始憂慮股市會由升轉跌，原因是拜登主張向大企業多徵利得稅，公司繳稅多了，利潤自然就要減少，道理上似乎也很講得通。然而，偏生在拜登宣誓就職當天，道瓊斯指數卻創出了歷史新高。

所以，還是「股神」巴菲特有眼光，他的話本欄已經引述過多次，足夠讓一眾財經演員汗顏。他老人家早在特朗普上台之前便斷言，美國股市牛氣沖天，不論誰上場，上升動力都不會改變。

「股神」就具有我心目中專業評論者應有的水準，他的論斷未必百發百中，畢竟天底下我還沒見過有零失誤的評論者，但每作10次預測，總該對7、8次，才算無負專業的招牌。更重要的是，高手看問題要能「一箸夾中」，不必理會枝節，譬如巴菲特，他根本不必管白宮中人會推出甚麼政策，只要認準了市場大趨勢，其他的事便不足道。

很多人不明白，今日世界的金融市場已發展到碩大無朋、自成體系，它就像地球氣候一樣，有自己的生命，不是一般外力所能左右。假如美國總統本月推出一項新措施，你認為能影響下月全球的天氣嗎？當然不能，天氣不能，股市其實也不能。

不過，巴菲特說美股牛市勢頭不變，已是4年前的事，今日他有權修改看法。筆者則在道指29,000多點時預計牛市已近尾聲，如今雖然再升了幾個巴仙，但仍維持原有推測，大家對美股切忌「跟車太貼」。