立法會日前繼續辯論《施政報告》致謝動議，多名建制派議員批評區議會已淪為反中亂港基地，攬炒派以區議會平台抹黑中央及港府，怒斥現行選舉制度漏洞多，促政府修例規定區議員宣誓。政制及內地事務局局長曾國衞日前終於表示，有關公職人員宣誓嘅修例工作範圍，將涵蓋區議員宣誓安排，預期農曆新年後把相關草案提交立法會審議。

事實上，盡快給區議員訂下規矩已刻不容緩，有論者甚至指出，以過去「區議員之亂」，港府已經可以採取相應法律行動，奈何政府應盡快落實嘅行動卻一味拖。前年11月的區議會選舉，攬炒派大勝，區議會一夜染黃，香港從此多事矣，攬炒派又怎會關心民生政事，一心一意在地區發展吖！

嗱！大家印象特別深刻嘅，相信係去年3月深水埗區議員李文浩和劉家衡聯合辦事處，不但張貼「光復香港，時代革命」嘅港獨標語，更明目張膽張貼「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗，不得內進」嘅侮辱言論！阿哥，區議員係公職人員，根據《區議會條例》，參選人必須填妥及簽署一份含有擁護《基本法》及保證效忠香港特區聲明嘅提名表格，確保他們擁護《基本法》及效忠特區，依家先嚟補鑊，真係太遲喇！

成班區議員不務正職、濫用公職權力、疏忽職守！過去一年，除咗唔少公僕被捕，亦不乏攬炒派區議員，好似沙田區議員李志宏，便因涉嫌喺公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序而被捕。而去年11月，警方以涉嫌串謀詐騙，拘捕元朗區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗等，其中王百羽嘅住所更被搜出仿製武器，包括8支仿製長槍、17支仿製手槍、仿製彈藥及一把木弓！看官，這是「區議員」還是「恐怖分子」？講真，咁嘅區議員，又點止係公職人員行為失當咁簡單！佢哋任期4年，過去一年已圖窮匕現，只修例就能堵塞漏洞嗎？