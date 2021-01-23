國家領導人早前向美國品牌咖啡店董事會名譽主席舒爾茨回了一封信，表示中方會繼續同品牌咖啡店一起，推動中美經貿合作，促進兩國關係。舒爾茨曾帶領該品牌積極發展中國市場，中國現已成為了在美國以外最大的市場，覆蓋190個城市，擁有4,700家分店，員工超過5.8萬人，還未包括港澳地區。回信目的明顯是抗衡特朗普政府的敵視態度，傳遞中國對美國的政策，歡迎美國企業到中國投資。

美國本土品牌咖啡店的咖啡相對價廉，一杯才兩、三塊美元，平民消費，也合口味，市民大眾都負擔得起，如果去大賣場買大包裝回家自己蒸餾就更便宜了。美國的咖啡室很多設在辦公室組合附近，不少公司員工內部討論溝通，三幾個人都會在附近的咖啡室各買一杯咖啡聚在一起討論；如果工作要在外面奔波，間中歇歇，也會到咖啡室喝杯熱咖啡，故生意非常火紅。

品牌咖啡店來到港澳和內地其實已經變身，這邊本來沒有美國的喝咖啡習慣，跟香港的茶餐廳咖啡是兩碼子事，品牌咖啡店每杯咖啡賣20多30港元起，售價與美國無甚差別，但與兩地的收入水準比較，可說甚為昂貴。內地更誇張，每杯售價20多30元人民幣，比美國和香港還高。奇怪的是，香港不少白領及大中學生喜歡去光顧，內地的白領也甚愛光顧。

品牌咖啡店其實賣的不是咖啡，而是一種生活態度。暫時來說，這種生活態度，並不是內地一般市民都能夠負擔。但為甚麼卻能夠在中國那麼成功？說白了，就是那一份崇美的虛榮。

曾經讀到美國一家雜誌訪問他們的高級管理，才了解他們的市場策略，是利用內地新一代的崇美心態，特意建立身份象徵的形象，好吸引白領和大學生去坐坐喝杯美式咖啡。喝一杯咖啡變了潮流，也是身份象徵，可見他們的市場策略非常成功。