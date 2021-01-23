抗疫一年，中國經驗成為世界楷模，全球只有中國的模式既及時遏制了新冠肺炎大規模全國擴散，並取得經濟V形反彈上升的佳績。澳門特區政府全力推廣中國內地的防疫抗疫成功經驗，不折不扣落實內地各項防疫抗疫的有力措施，結果澳門特區與內地經濟亦步亦趨，同樣分享了成功的抗疫成果。

唯獨香港夜郎自大，自搞一套，拒絕中國經驗。儘管中央政府在去年出人出錢出經驗跨境援港，設火眼實驗室，建臨時方艙醫院，中國疾控專家團隊和中央衞生防疫主管部門的官員更到深圳傳授內地的寶貴經驗，可是張建宗率領的港府官員和專家卻「軟」拒使用中國及澳門的成功經驗。林鄭還自詡「打持久戰」，豈不失敗？

香港拒絕內地成功抗疫的主要經驗：頒布戰時狀態（或緊急狀態）、全面緊急動員、有力統一指揮、全面強制檢測，真正做到外防輸入、內防反彈，並對失職官員問責處罰。港官見步行步，選擇性地搞幾個應付措施：選擇強檢、「小區清零」、設立追蹤辦。結果過去一個月以來，疫情顯著反彈，升到第4波最高每日3位數字確診，油麻地10多條街道被劃為強檢小區，半個月內本地個案達600多宗，南亞裔人士佔了四分之一。

港府在疫情急轉直下之後，急忙推出「小區清零」策略，先在油麻地實施，繼而在深水埗選擇範圍進行。可是油麻地作為所謂「小區清零」計劃，由於當局沒宣布緊急狀態、沒緊急動員和統籌各部門支援、沒有力的指揮操作，更加沒有傳譯協助溝通，只靠衞生防疫中心及民政署等個別部門參與，「小區清零」漏洞百出，聲稱的強檢有名無實，又一次印證政府部門各自為政的官僚作風及決策官員的「堅離地」，試問如何「清零」？

「小區清零」開初只是選擇性某些樓宇，幾天後又加一些，說是核心區清零，完全是唧牙膏式，不是一刀切全部樓宇的全部居民實施強制檢疫，一幢樓宇內只檢住戶不檢商戶，漏洞百出。「小區」內舊樓、劏房、板間房密集，樓上各種合法或非法經營林林總總，既有淫窟，又有數不清的無牌酒吧、「大檔」、外傭宿舍、假難民居所。如此人口流動不斷的社區，不實施禁足令式的強檢，豈會有真正的檢疫效果？

「小區」內N無樓宇林立，無大廈居民組織，無管理公司管理，無日常維修保養，各種排水渠管失修亂接駁比比皆是，成為播疫的溫床，而「小區清零」計劃完全沒有屋宇署、渠務署、環保署等專業工程人員隊伍實地檢查跟進，試問「小區清零」如何能成功？

「小區」之內，樓宇之間，大廈天井到處都是垃圾崗或廢物堆，煙蒂、口罩、廢紙、廢物堆積如山，沒人清理，讓老鼠曱甴橫行，傳播病毒。面對這樣惡劣的衞生環境，可是「小區清零」計劃卻沒有食環署、環保署、民政署等立即動員組織的清潔衞生緊急行動，進行大清潔、大掃除、大消毒等防疫抗疫衞生大行動。其實社區的環境衞生這樣嚴重惡化，食環署最失職。如此的「小區清零」，是貨真價實的「假大空」。