神州觀察：病患燃彈襲醫院　安檢豈能保萬全

浙江大學醫學院附屬第一醫院日前突遭病患襲擊，場面駭人，有指施襲者當時攜帶菜刀及至少兩枚自製燃燒彈，身上並綁着汽油桶，先是斬傷一名護士，復向兩間血透析室投擲燃燒彈，其中一枚成功引爆並致多人受傷，欲繼續發難時終遭保安制服。事件引發輿論關注，以致被不少網民形容為恐怖襲擊，又透露涉事醫院無設安檢系統，遭批評面對當下傷醫、殺醫事件不絕的現狀，有關當局思想麻木，後知後覺。

可問題在於，有安檢就能確保萬全及令病患襲醫事件不再來？正如警方事後通報稱，施襲者乃一名長期病患，疑因久治不愈而對社會不滿，從而產生報復心理，終致釀成事件。若真如此，或者說疑犯已然因此心理扭曲至病態程度，就是要行兇報復，那麽縱使在醫院門口裝設安檢系統，可將燃燒彈、菜刀等兇器攔下，院內就沒有其他可以就地取材、用來施襲的物件？隨手奪過一支筆也有可能捅死人，抄起一張木櫈也能將人打爆頭，試問如何去防？難不成要將醫院武裝成監獄一樣，每間科室、每個角落、每次醫患接觸都得有警察或保安從旁戒備？

按照涉事醫院的通報，則指事件與醫療活動無關，意味襲擊非由醫患矛盾引發，這也不是不可能。譬如日前在雲南師大實驗中學發生的襲擊、挾持學生事件，不排除屬隨機報復社會之舉，且類似針對學校等公共場所發動的襲擊多被證實屬無差別行兇，施襲者並非跟學校或學生有甚麽恩怨，故而本次事件具體結果仍有待官方最終給出，外界也不好胡亂猜測。

只是也需看到，施襲者針對的目標是血透析室，亦即治療各種尿毒症、腎衰竭患者的地方，這類人的生存狀況無不值得社會關注，長期的病痛折磨、心理壓力加上沉重的醫療費用負擔、社會歧視等因素影響，或會令一些人變得厭世、絕望，乃至心理陰暗、人性扭曲，最終或會以極端方式進行發洩報復。早前內蒙古鄂爾多斯中心醫院的血透析室亦發生一起襲醫事件，行兇者同是一名腎衰竭病人。雖說報復社會行為令人痛恨及不可饒恕，惟此等行為對施襲者自己及整個社會都會帶來傷害，故而單純強調醫院安保決非治本之道，而是需加大對該類人群的關懷救濟及心理輔導，擺脫遭社會孤立、拋棄的狀態，類似極端行為或會少些發生。

見微知著，近年因醫患矛盾、強拆乃至社會分配不均引發的報復社會之舉一生再生，並導致眾多無辜死傷，社會成本極大，當局並在全國各處地鐵、車站等公共場所廣設安檢，在受襲風險極高的校園周邊密布治安崗亭，結果仍是防不勝防，故惟有從源頭上解決問題，努力化解各種矛盾風險，才能達致真正的和諧社會。