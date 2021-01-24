功夫茶：無證局長懵盛盛　雪恥應改叫英明

唔怕生壞命，最怕改壞名，名不「正」不單止言不順，做官都唔多順利，睇吓我哋身負抗疫重任嘅食衞局局長陳肇始，抗疫一年愈抗愈衰，除咗個人能力有問題，個名叫「肇始」都注定由頭衰到尾，唔單止畀人日日「問候」，更加佗衰成個香港。

功夫茶一片好心，早幾日叫佢改名「去炎」，希望佢唔為自己，都為吓市民着想，好似漢朝名將霍去病咁「人到病除」。抗疫十萬火急，要改名轉運就真係唔好拖，嗱嗱嗱，話口未完，尋日佢落區又衰多鑊。佐敦封區要求區內人士接受強制檢測，影響過萬人，咁大壇嘢，陳肇始同埋一眾官員朝早到場視察。現場人多環境混亂，民政事務局局長徐英偉同埋衞生署署長陳漢儀，都有佩戴證件，以資識別，點知陳局長唔戴證件就懵盛盛行入疫區，警員公事公辦，將佢截停，需由同行兩位官員幫口解圍，解釋陳肇始係「職員」，先至放行，你話場面幾尷尬呢。

呢鋪直頭瘀到爆，畀網民笑到面黃，陳局長睇嚟要叫做「笑恥」更加貼切喇。其實叫乜名都好，當值人員都未必識得佢啦，鬼叫佢平時懶懶閒，好少落去疫區現場，大家見港大專家袁國勇就見得多，幾時見陳局長「御駕親征」？就算每日疫情記者招待會，都唔見佢影，幾乎日日都係衞生防護中心嘅張竹君做擋箭牌，年中無休啊，陰功！陳局長平時都唔蒲頭，一個尋常婦人樣貌，就好似千千萬萬隻過街老鼠點分邊隻打邊隻，人哋識你係老鼠咩！計功夫茶話齋，袁張兩位醫生就更加似局長，全香港人都認得佢哋，兩位走入疫區，仲使乜查證件咁麻煩吖！

當然做官嘅唔係個個好似陳局長咁奇葩，政府多個紀律部隊有份參與今次「封區」行動，警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海、入境處處長區嘉宏以及懲教署署長胡英明，4大首長都有到場，最早清晨4點幾鐘抵達，替同袍打氣，上下齊心抗疫，士氣都為之大振，就算部門唔係主力抗疫，為全港市民服務，係所有公務員應有之義，有冇宣誓效忠都係咁話。

清晨4點幾鐘，唔知嗰個時間陳局長瞓醒未？係咪搵緊周公問抗疫計策呢？平時睇佢隻眼瞇吓瞇吓，都好似成日唔夠瞓，做嘢發緊夢咁，醒吓啦，陳局長，就等功夫茶點醒你，為咗一雪前恥，不如學懲教署署長改名叫「英明」啦，食衞局局長陳英明，聽個名都醒神好多啦！

其實一個人嘅命運唔係生成嘅，歌仔都有唱「從未怨過命，一生都打拚，勝利雙手創」。改個好名唔代表一定會成功，但如果改壞名，自己又唔爭氣，庸碌無能走去帶領700萬人抗疫，咁畀人笑就自己攞嚟衰！