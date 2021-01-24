正論：確診破萬不知恥　抗疫一味等運到

新冠肺炎在港肆虐一年，疫情愈演愈烈，及至昨日確診數字突破一萬，成為港府抗疫無能的恥辱標誌。然而庸官沒有知恥近乎勇，抗疫依然拖拖拉拉，在港府事先張揚下，佐敦封區拖延至昨日凌晨4時始實施，大批居民早就漏夜逃走，令禁足強檢事倍功半。更不堪的是，本報多次警告南亞假難民、無牌樓上吧、非法賭檔等皆為播毒盲點，必須認真掃盲，惟港府拒納忠言。隨着油尖旺大淪陷，南亞族裔確診者眾，應驗本報所言非虛，當局若繼續虛應故事，難保疫區陸續有來。

港府一眾庸官昨日一早便來到佐敦封鎖區視察，透露是次檢測跨部門動員3,000人，涉及一萬名居民，區內51個流動檢測站開放至今日凌晨零時，所有居民須接受強檢，而且不排除會安排第二次檢測；又指有關區域在本月1日至20日期間共有162宗確診個案，加上該區樓宇多屬舊樓，當中不乏三無大廈和劏房，有喉管亂駁等問題，當局早前於該區檢走20多個污水樣本，高達九成驗出病毒，故作出封區決定。但正如區內居民質疑，居住的大廈早前已被劃入強制檢測疫廈名單，他們亦在檢測後證明為陰性，現在卻要一檢再檢，連累他們連工也返不到，到底當初的強檢有甚麼意義？

居民的質疑並非無的放矢。早在上月葵盛西邨及麗晶花園相繼爆疫，港府已刊憲設立「禁足令」，惟一直猶豫不決，有法不用，錯過及早遏疫的時機，終致病毒遍地開花。這還不止，在本月中新填地街唐樓大爆疫之際，港府仍未知衰，依然拒絕果斷實施禁足令，直到疫情持續擴散，整個油尖旺都淪為疫區，才肯以「擠牙膏」的方式劃出小區，將有確診個案的大廈列入強檢名單，無奈成效不彰，終於不得不祭出今次的封區措施。早知今日，何必當初！要是早一個月便實施禁足令，疫情又何至於一發不可收拾？措施又何至於如此擾民？

更失敗的是，即使實施禁足令，港府亦不是即時行動，而是透過傳媒放風，吹足逾20小時始實施，早就有大量居民及南亞人士聞風先遁，要是他們為隱形患者，病毒勢必傳遍港九新界。難為食衞局局長陳肇始大言不慚，聲稱會對逃出封鎖區的居民執法，敢問當局連住戶名單都不掌握，如何執法？一味得把口，決策慢10拍，事事「堅離地」，只知等運到，在如此庸官劣吏領導下，抗疫兵敗如山倒，早就寫在牆上。

數字最能說明問題。昨日本港新增確診個案達81宗，總確診人數10,010。抗疫一年，換來的是過萬人染疫，反映港府所謂的「張弛有道」、「精準防控」已是徹頭徹尾的笑話。實際上，本報不下多次提醒港府必須「防疫掃盲」，將包括假難民在內的防疫盲點徹底清除，偏偏港府將本報忠告當成耳邊風，反而一味打壓食肆、美容等行業，以犧牲業界利益為抗疫手段，卻對作奸犯科的南亞假難民中門大開，對無牌樓上吧藏污納垢視而不見，更對烏煙瘴氣的非法賭檔隻眼開隻眼閉。連日來九龍及港島區皆有無牌酒吧及非法賭檔遭破獲，反映這類播毒盲點掃之不盡，與長期疏於執法脫不了干係。

正如本報一再指出，香港之所以亂象叢生，抗疫之所以一塌糊塗，歸根究柢是「人的問題」。港府充斥大量冇心冇肺冇靈魂的庸官，做事光說不練，議而不決，還要擺出高高在上的姿態，剛愎自用，拒納忠言，在這種人把持下，特區怎麼可能不是不斷沉淪？

從今次封區倒瀉籮蟹，可見港府抗疫已經無招，唯一指望疫苗打救，然而庸官連港人對疫苗安全的疑慮都無法釋除，又拒絕提供誘因鼓勵接種，試問市民怎麼敢做白老鼠搵命博？正如有人提議，要是接種疫苗後能免檢往返粵港澳，甚或可在晚市堂食，最低限度對振興經濟也有一定幫助，惟庸官聽得入耳嗎？港府實在好應該反思，為何做甚麼都有人反對，推甚麼政策都激起民怨，要不是往績太差，令市民信心盡失，抗疫又豈會阻力重重？

疾風知勁草，板蕩識忠臣。香港抗疫一年，見盡官員無能無恥，唯一可堪告慰的是，香港還有4支盡忠職守的紀律部隊。今次封區，警務處、入境處、海關、懲教署皆出動大量人手參與，包括鄧炳強在內的4大部隊首長都有落區為同袍打氣。如果說，市民對克服疫情仍存有一絲希望，那麼，這絲希望必然來自撐起半邊天的紀律部隊制服人員。