自中英談判英國開放香港炒賣房地產的限制之後，香港不少人致富靠此，大富豪的起家亦是如此。香港人將炒樓之風帶入內地，重複了不少香港暴富的例子。

但國際經驗是一個經濟走上金融和炒樓，已是末途，變成飲鴆止渴，無以自拔。而貧富懸殊帶來的政治、經濟、社會矛盾不易克服，且容易惡化為社會危機。中國內地發展之能有今天，便是不盲目跟隨英、美指揮而走自己發展之路。國家領導人反貪腐便必然提出房是住的，不是炒的，來防止經濟的金融化、投機炒賣化，以致結構失衡。

其實，中英談判前英國殖民地政府在港抑壓房產投機，也是為了社會穩定，怕殖民地人民作反。只是香港歷史失掉這段記載，致令人無法以史為鑑。但是香港人在珠三角發展，必然碰上政策對炒樓的限制。內地樓價隨着經濟發展水漲船高可以自然升漲，但限度有限，政府會有多方抑制。更且內地政府對房屋問題不會像香港官商勾結地哄抬樓價，供應必然足夠。

事實上，中國內地人口老化，很快便會人口淨減，北上廣深或許加上香港，人口還可以增加，其餘城鎮人口會減少。而交通便利，北上廣深人口亦可方便移居遠近郊區，紓減市區的供求失衡和高昂的樓價。

內地樓價相信在政府監控下，已走上國際發達國家的共通情況，除非像倫敦那樣偏幫地主，樓價還趨安穩。各種管理條件、要求會增加，像香港那樣官商全力哄抬樓價卻不顧居住的質素與安全，不可能重複。港人移居珠三角，可安居樂業，享受政策與制度的保障，要投機炒賣卻容易得不償失。

珠三角乃至長三角等地，軌道交通密布，城市內外的距離縮減。早段時間學習香港房地產發展的各種不合理因素，在城市進一步合理規劃底下，會逐步減退。而且內地近年視野廣闊，也銳意學習吸收國際好的經驗，城市規劃方面正逐步趕上香港，很快便過之而無不及。單只城市建築設計，小區規劃都勝香港，也沒有如香港那樣忽視周邊環境，亦打破香港式屋邨的分割市區，分化城市社區。

內地下一步發展是在大城市周邊，重建鄉間，不是簡單粗暴的市區化。內地居民已開始擺脫暴發戶的心態、識見，不是地產商偽造的歐陸小鎮，而是從中國生活方式演變出來的城鄉結合的形態。或許更像日本，在城市周邊保留傳統文化、鄉間的悠閒和親切，卻具備各種市政方便。

珠三角正在蛻變中，香港人移居融入，當可安居。