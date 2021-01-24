「港人治港」要調整，最難搞的是司法領域。大家都知道司法領域問題多多，香港法治備受損害，改革勢在必行，若不改，「一國兩制」就會走樣變形，然而北京就是難下決心。下不了決心，社會輿論的呼籲、香港司法界主動提出的改革意見和方案，就嚷嚷一陣過去也。

這之後，司法領域的反對派還會繼續鼓吹他們的「司法獨大」，保護其既得利益，在一些重大議題，特別是關乎《港區國安法》、中央落實全面管治權方面，還會不斷質疑、抹黑、攻訐司法改革將毀掉香港法治和「動搖一國兩制」等等。在他們的質疑、抹黑、攻訐下，如果司法改革的呼聲和各種方案就這麼偃旗息鼓了，被他們「頂」回去了，試想想，會是一種甚麼惡劣影響和嚴重後果？改革問題能就這麼不了了之嗎？

回歸以來，香港在行政、立法、司法領域存在的系列問題，英國在撤退之時布下的地雷炸彈，「一國兩制、港人治港、高度自治」設計下不可避免的有其深層次的結構性的矛盾，這些都已逐漸的、有時甚至是非常尖銳激烈的暴露出來。

很長一段時期，北京看到了這些，但如何對待猶豫不決。一是摸不清到底是怎麼回事，覺得「一國兩制」下的香港，大概就應是這樣，估計港府和香港人可以自行解決問題，北京若管，反而不好。二是怕字當頭，害怕所謂「國際影響」，擔心會讓「一國兩制」被英美西方「議論紛紛」，因此能不出聲就不出聲；非出聲不可了，也盡量婉轉，盡量不要「刺激港人」、「刺激國際社會」。三是輕信某些利益集團的說法，他們或大事化小，或轉移視線，或迴避問題，例如，很長時間，最流行的說法是，香港只要把經濟、民生處理好了，一切問題就迎刃而解。北京相信了這種忽悠，這些年不斷向香港「送經貿大禮」，結果如何？不但沒有解決任何問題，反而在各種矛盾大爆發面前進退失據。

現在，這個狀況必須改變，必須哪個領域有問題、要改革，就對哪個領域動手術。否則，香港會病入膏肓，不可救藥也。