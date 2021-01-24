對於中方宣布制裁28名特朗普政府官員，美方反應激烈，批評這是「毫無成效及憤世嫉俗」的舉動。這種反應可謂意料中事，美國習慣於制裁他國，一旦被他國反制裁，難免覺得面目無光。不過，老美必須明白，剃人頭者人亦剃其頭，他們可以制裁別人，別人自然也可以反擊，何必大動肝火？難道他們制裁別人就不是「毫無成效及憤世嫉俗」？

根據一間美國律師事務所的統計，單是特朗普任內4年，美國就對外國實施約4,000項制裁措施，平均每天3項，可謂制裁成癮，走火入魔。難怪俄羅斯官員曾嘲諷道，老美一天不制裁別人就無法生活。相對而言，中國制裁美國政客不過是小巫見大巫。

有人也許會說，這種制裁姿勢大於實際，沒有太大意義。是的，任何制裁措施都解決不了問題，反而可能進一步激化矛盾，奈何美國一直樂此不疲，中國只好以其人之道還治其身，即使沒有實際作用，起碼也表明本身的態度和立場。套用內地官媒所說，這是為未來中美關係「定下基調，劃清底線」。

有美國政客聲稱，中國沒有任何權利告訴美國人或組織，可以或不可以與誰交往。誠哉斯言，中國確實沒有這種權利，但難道美國就有？他們動不動揮舞制裁大棒，肆意對別國進行長臂管轄，到底是誰賦予權利？以上帝之名？別騙人了，若美國真的獲上帝特別眷顧，就不會被一場疫症搞得焦頭爛額。

須知時代不同了，中國固然需要睜眼看世界，世界更需要睜眼看中國。所謂西方不亮東方亮，隨着中國等新興國家日益崛起，世界朝着多極化的方向發展，國際力量對比的天平逐漸從西方向東方傾斜，美國再也無法隻手遮天。畢竟世界多極化是大勢所趨，任何人都阻擋不了，老美喜歡也好，不喜歡也罷，都只能接受。也許慢慢地他們將習慣於被制裁，正如他們習慣於制裁別人一樣。