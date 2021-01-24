政府推行問責制多年，但眾所周知近年名存實亡，「知恥近乎冇」，尸位素餐，庸碌無能者鮮有自己下台，各界炮轟，廢官都厚顏賴死不走。無他，擁世界元首級人工，年薪數百萬元，出了事可以大大聲找屬下部門祭旗，細細聲推卸自己責任，一事無成，撞板多過食飯，依然袋袋平安。這種濫竽充數之輩，在私人市場應該老早炒了。

抗疫一年，愈抗愈衰，食衞局局長陳肇始成為眾矢之的，各界紛紛要求易帥，但是有人厚顏賴死不走，只是說會盡最大努力改善，即是像新界的牛，沒有功都有勞，希望逃避被劏的命運。可是這位局長很勤力嗎？每日疫情記者招待會甚少見她出席，想必是局長貴人事忙，市民只是見一位職級比她低很多的張女士，天天出場硬着頭皮接招，風雨不改，連家人出事也幾乎沒有休息，大眾想把對政府的不滿發洩在這位夾心官員身上，也有點於心不忍。冤有頭債有主，出數百萬元年薪請一個局長回來，當然希望能夠為市民排難解災，若未能做到，最終要承擔責任，不是口中說說就算，自己辭職才算有交代。

陳局長稱回顧過往，每一波疫情所得的經驗都值得港府吸取並加以改善，間接承認某些措施不當，更特別提到去年禁堂食風波，但她沒有承認自己決策錯誤，反而稱港府對於疫情久未清零需負上責任，而且強調無市民配合，實施防疫措施會很困難。真的好大膽子，把責任都推在上司同僚以及出錢聘用她的納稅人身上。究竟陳局長可否坦白哪一個決策是她本人作出的呢？

如果事事都要專家或下屬甚至上司作決定，那我們要一個局長來作甚麼？幾乎每次都是醫生專家作出各種建議，外國人可能會以為許樹昌、袁國勇、張竹君才是食衞局局長，陳局長真的是精於官場之道，零存在感立於不敗之地。