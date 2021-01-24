拜登於1月20日正式上任，並簽署了17份行政命令，重點在團結國民、對新冠疫情的危機應變、氣候環境變化、種族矛盾和移民政策改革等。另外是重新加入世衞組織、北約和巴黎氣候協定。雖然拜登就職演詞並沒有提及對華政策，但從美國國內大勢加上其閣員的言論，大可略窺一二。

根據民調，美國約有七成人反共。特朗普不時抨擊中國和中共，更有惡意抹黑和煽風點火，加上美國人一直都擔心會被中國迎頭趕上，故反共勢頭仍盛，拜登上場不會改也不能改。但觀乎準國務卿布林肯、準財政部長耶倫和國家情報總監海恩斯，過往都表達了他們反共的言論和對中國會採取強硬態度，白宮國家安全委員會發言人荷恩更說「拜登總統期待着與兩黨領導人一起，帶領美國勝過中國」，中美對壘態勢已定。對此，中方回應：一、中方走和平發展道路；二、同美方自身發展不衝突，不對抗，互相尊重，合作共贏關係；三、重回正確軌道。

可是，拜登未來工作重點是處理國內矛盾、種族分歧，重建衰退中的經濟，改善美國人民生活等，要處理這等國內事務，拜登又豈有時間和社會條件挑起另一條戰線？況且在改善國內經濟問題上，似乎又不能不與中國好好的談，取得一份有利美國的貿易協定，估計未來中美關係還是打打談談，但火力和張力會比特朗普年代細。

拜登決意重回國際組織，相信目的是多元，一方面修補與盟友關係，另方面防止中國在國際舞台上愈演愈突出，更重要的是運用這些國際平台強迫中國跟隨。最後，拜登會如奧巴馬一樣，為了打擊中國在地域勢力的發展，「重返亞洲」早已是寫在牆上，如此發展，不難出現美、澳、日和印度聯盟。

拜登上任，最尷尬的是蔡英文。大選期間蔡一面倒的支持特朗普，與特朗普唱和式指罵世衞總幹事譚德塞；而台灣的網絡打手更火上加油的抹黑拜登，我早已評她是押錯注。現在美國要重返世衞，美方負責人福奇與譚德塞在書信文件中稱兄道弟，蔡英文見此，情何以堪。更令台灣憂心者，是拜登的核心幕僚、前國防計劃助理部長艾利森的發言，他在接受媒體訪問時表示，拜登明白只有一個中國，而一個中國的首都在北京；而且並沒有存在台灣這個獨立國家，美國不會承認「獨立的台灣」。他總結對華的態度是：回歸正常、逆轉錯誤、重新檢視、現實主義和擔起責任。這與前國務卿蓬佩奧說「台灣不屬於中國」大相逕庭。拜登上任，對美國、大陸和台灣來說，是一石激起千重浪，會是萬千變化。實況如何，拭目以待。