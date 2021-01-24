世界進入中美角力新時代。別了特朗普，迎來了拜登，北京即時公布制裁美國官員，包括前國務卿蓬佩奧。外交部指出，中方決定對涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28人實施制裁，被制裁者及其家屬被禁入境中國內地和港澳，他們及其關聯企業、機構也被限制與中國做生意。分析認為，中方是要主動為未來中美關係劃下紅線。很可惜，制裁被指徒具姿勢，只要有關人員不跟中國有生意往來，基本上利益無損，拜登政府甚至酸其為「毫無建設性和犬儒」。

北京的如意算盤是，這些人下台後可能進入美國一些企業，這些企業為了在華利益便不能聘用受制裁的人員；而美國前政府高官下野後常有利用中國來撈油水之舉，主要方式有演講、代言、經商或當顧問，名單內的人將難再透過這些方法搵銀。

問題是，這些算盤都是小眉小眼，小打小鬧，蓬佩奧之流反而可能「受惠」於躋身制裁名單而「身價百倍」，被國內反華分子所推崇，隨時在政壇東山再起。由是觀之，不出手則已，一出手必須打着痛處，不痛不癢不如不做。有人提議，簡單一招便能打到美國佬喊痛。中國政府應針對美國所有航空公司，但凡賣機票給蓬佩奧之流都一併受到制裁，航班被禁入境中國，而且不准飛越中國領空。推而廣之，若台灣企業與受制裁人員有任何瓜葛往來，台灣航空公司一樣受這道「禁飛令」所限，包保台獨分子吃不了兜着走。

千萬別小覷「禁飛令」這一招，美國大型航空公司主要有達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空，不准飛中國影響不可謂不大。實際上，去年6月疫情爆發，中美關係緊張，中國6家民航公司亦曾被美國禁止飛進或飛出美國，惟中國民航局即時允許更多外國航空公司航班進入中國以作反制，最終逼得美國收回禁令。美國連禁中國飛也反傷己身，一旦中國禁美國飛將會如何，想也想得到。