特斯拉電動汽車公司的股價，在過去大半年漲升了約10倍，使該公司創辦人馬斯克晉升為世界首富。特斯拉在中國設廠，馬斯克跟內地關係密切，究竟這樣一個絕頂聰明的人，內望神州，視角會否與一般人不同？

一般政經界人士看中國，評價即使是正面的，大多也是說中國發展速度很快，人們富起來了，某些科技水平，比起西方地區還要進步……這一類泛泛之詞居多。但馬斯克的觀察不同，近日在訪問中談到接觸過的中國官員，他冒出一句，說：「雖然他們有點一黨專政，可是他們似乎真的很關心人民。其實就我看來，搞不好，他們要比美國，更能對群眾的意見敏感。」

在美國兼世界首富馬斯克眼中，中國政府比起美國政府更關心人民，他在訪問中的用詞，是更重視老百姓的「幸福感」。他發表這一通言論的過程中，也禁不住吐出一句：「這樣說來實在有點諷刺。」現實上確是諷刺，因為馬斯克的親身感受，跟在西方接收的反共訊息截然不同。外國傳媒口中，老是把一黨獨大的中國講成是漠視民眾、官老爺只會追求自利的國度，但走近一看，卻發覺竹幕之內原來一片晏安，甚至比起自詡世界民主殿堂的美國，官員們更能關心民生疾苦，更重視百姓是否過得幸福。

因為新冠肺炎疫情關係，筆者已經有一年時間沒有離開過香港，但是前年曾跑過內地幾個大城市，近至深圳，遠至西安。說實話，內地人普遍都洋溢着一種幸福感，而且大部分我接觸過的人，似乎都很熱愛自己居住的城市，南京人愛南京，西安人愛西安。跟你在香港的感覺不同，不少港人日夜都在埋怨這座城市。很多內地人都滿意政府，正如馬斯克所說，中國的官員或許很能體察民情。所以嘛，是否一定要民主制度才能選出好的父母官？馬斯克告訴你，不是的。