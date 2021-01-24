本地第4波疫情顯然全面失控，抗疫一周年，可謂愈抗形勢愈不妙！油麻地和佐敦一帶相繼爆疫後，政府對該區居民由尋日起實施「禁足令」，今次檢測跨部門動員3,000人，涉及一萬名居民，目標係約在48小時內完成強制檢測。

為配合強制檢測，食衞局局長陳肇始、環境局局長黃錦星、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀等尋日一大早見記者，連懲教署署長胡英明都到場為同袍打氣。如此勞師動眾，成效如何有待觀察，之不過有專家認為，區內大部分居民已接受檢測，圍封冇太大意思，即使有一、兩名患者走漏，但對整體傳播而言，影響不大。專家建議當局應考慮擴展或增加指定檢測區域，同時檢視環境及改善渠管等。

事實上，有唔少該區居民已「聞風先遁」。被問到有居民漏夜「走佬」，陳肇始又做人肉錄音機：公告列明任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人，亦須於指定時間內接受強檢；佢呼籲有關居民要遵守，否則政府會執法！講真，對於飛越強檢區嘅人來說，走得快好世界，你睇我唔到，捉我唔到！老朽唔多知陳局長有何把炮可以揪出啲拖篋走咗嘅居民？佢哋冇喺指定時間內接受強檢，政府又如何「執法」呢？又係廢噏當秘笈，市民聽慣聽熟，已經冇乜反應！

油尖旺區向來環境惡劣，黃錦星表示，由於油麻地及佐敦一帶疫情嚴重，故已在上址進行加大一倍嘅污水監察，並補充指限制區域內嘅大廈污水樣本含有新冠病毒嘅比例達到九成。疫廈近排愈爆愈多，佐敦金威廣場出現垂直式傳播，懷疑喉管有問題產生煙囪效應；惟環保署空氣科學組首席環境保護主任梁啟明檢查後形容爆疫單位喉管完好無缺，無裂縫及罅隙！袁國勇教授就指或存在肉眼無法觀察嘅洩漏情況！看來，單係檢查和整頓喉管都有排愁，想清零？發夢冇咁早！