雖然找不到確實統計數字，英國政府又諸多推諉，但從種種蛛絲馬迹看，香港BNO持有人移民英國勢頭已經清晰可見。英國政府的否認只不過是笨拙掩飾，他們明明公開鼓勵香港BNO持有人移民英國，把暫居期從半年延期到一年，還為BNO持有人特別提供LOTR的入境身份，怎麼可以說成是對不同地區一視同仁？簡直是睜着眼睛說瞎話。

不妨瀏覽一下香港市民比較常用的社交網站，大量針對港人移民的廣告湧現，不是移民顧問便是置業顧問；到處都是樓盤銷售；YouTube上不乏以香港新移民為對象的視頻，從離開香港前的準備到入境蓋印要求，從找房子的心得到日常生活常識，從子女入學到如何去找工作，五花八門，如果不是有賺錢機會，誰會花許多時間拍這麼多視頻放到網絡？

我們作為旁觀者看了，真的還長了知識。原來一月底前入境，蓋個LOTR印如此重要，沒有蓋印，房東不知租客是否有權居留半年，不肯把房子出租，學校不知道孩子能否長期入學，取錄存疑，就算去找工作，也要看蓋印決定申請人是否可以工作。

看初到英國BNO持有人交換心得，才知真的有人全無計劃匆匆上路。按正常情況，如果有意一家人移民別國，理應一早到處打聽，結交朋友，並趁長假期先去探視幾次，體驗一下生活，最好找有親戚朋友定居的城市有所照顧，了解當地環境、子女入學安排、家長是否有就業機會，一切瑣事盡悉安排妥當後才舉家遷移。很少人會像這一波赴英的移民般忽然上路，連怎樣租屋，何處申請水、電和煤氣供應，怎樣申請上網也一竅不通。

既然有意移居英國，為何不先好好打聽，預早安排？有人抵埗後才發現需要重新適應，找工作困難，倫敦封城後寸步難移。這麽行色匆匆，難道身懷不知來歷的眾籌巨款，怕走遲了款項被扣？