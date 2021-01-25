功夫茶：安老一味追落後　含恨而終官知否

勞福局局長羅致光向有「神童局長」之譽，皆因盛傳佢IQ爆棚，智商高達160，而且至叻出口成金句，好似為咗收緊長者綜援，佢就金口一開：當大家都有120歲時，60歲只係中年！而有婆婆搵唔到工，金句王就話「可以搵勞工處協助就業」，一句整喊婆婆，其言論之涼薄，大有現代版「何不食肉糜」之感！最近擬放寬長者兩蚊乘車優惠又一味花臣多多，又話兩蚊加到3蚊，被市民鬧爆係cheap精上身！

總之，神童局長金口一開，蚊蟲烏蠅就互追！呢，面對人口高齡化，社區照顧服務需求大增。大家都睇到，新冠肺炎持續爆發，為數不少嘅死亡個案都係來自安老院舍嘅長者，呢個現象明顯話畀大家知，社會中弱勢社群，尤其老人家實在需要額外嘅援助！神童局長冇理由唔知。

嗱！羅致光尋日喺網誌就話嘞，將繼續爭取資源，改善安老服務質和量，以免愈追愈落後。之但係點改善質和量呢？神童局長就側側膊、唔多覺冇乜好橋，更遑論有落實嘅時間表，即係齋吹啦！之後佢筆鋒一轉：雖然安老院舍等服務一直備受關注，但從政策嘅角度，「居家安老」才是重點！呢招「四両撥千斤」充分表現神童局長的確係太極高手！即係唔想覓地建多啲安老院舍啫！

阿哥，資助安老院舍一向都唔夠宿位，好多老人家等到上天堂都未輪候到，而私營安老院舍問題多多，好似空間唔夠、環境衞生惡劣，早排不是有旺角嘅安老院舍管理不善，老鼠亂竄兼派錯藥嗎？局長不是應該睇吓有乜計可以提高看護嘅質素和改善如此惡劣嘅環境嗎？依家卻避重就輕，廢噏乜嘢「政策角度」？角乜度吖！所謂「以實則治，以文則不治」，為政貴在行，實，就係實幹，要落實政策而唔係廢噏乜角度，睇靚女事業線咩？角度！能夠居家安老嘅老人家，邊個想去老人院舍受罪啊！

神童局長又侃侃而談，指當中嘅綜合家居照顧服務，將喺今年4月份增加1,500個「體弱」長者服務名額，同時，關愛基金亦將提供額外資源，讓輪候服務嘅「輕度」功能缺損個案能盡早使用服務喎！又話有關服務已進行過一次「大手術」，重新劃分服務區域減低重疊，並向體弱長者提供另一項專為「體弱」個案提供嘅服務，即「改善家居及社區照顧服務」，功夫茶都真係唔知佢想講乜！唔通神童講緊神話？至於「長者社區照顧服務券」將於2023年9月結束，服務券數量由最初3,000張增加至現時約8,000張，日後會否恒常化則有待檢討云云。功夫茶只見一大堆數字和神童思維混亂，卻完全睇唔到佢如何改善「質和量」，角度多多，一味浮誇，安老服務，去你阿媽！