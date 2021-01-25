正論：三無大廈成痼疾　疫區必然陸續來

一場疫情，將香港根深柢固的痼疾一次過揭開。一是港府無能，二是本港衞生環境惡劣，三是政治邪毒上腦，三者相加，令疫情一發不可收拾。港府無能不用多說，已是人所共知的事，反而是自詡先進國際大都市的香港，衞生情況之惡劣簡直到了駭人聽聞的地步。單是劃為強制檢測區的油尖旺及深水埗，「三無大廈」遍地開花，垃圾堆積如山，老鼠登堂入室，加上喉管亂駁，污水橫流，港府再不正視問題，疫區勢必陸續有來。

本報記者日前到油尖旺及深水埗巡視三無大廈的衞生情況，不看猶自可，一看嚇煞人。不僅喉管破舊，接駁混亂，隨時將病毒傳遍大廈；大廈簷篷和天井等公共地方垃圾大面積堆積，猶如垃圾崗，更是令人怵目驚心。口罩、手套等抗疫用品固然並非鮮見，各式家居廢物如飯盒、廁紙、汽水罐、膠樽甚至尿片等更是「應有盡有」，蒼蠅圍着垃圾亂飛，異味撲鼻而來，益發令人惡心。有住客反映，最擔心醫療及抗疫垃圾堆積會成為播毒隱患，一旦病毒隨空氣傳入室內，一家人隨時「一鑊熟」。

更有甚者，記者又在舊樓後巷看到老鼠穿梭覓食，惹來蟑螂光顧，加上污水處處，簡直吾不欲觀之。有些食肆竟將食材擺放在濕漉漉的後巷，幾小時都無人理會，隨時又成為老鼠的盤中飧，人們吃下肚裏有甚麼後果，想也想得到。此外，記者在油麻地玉器街流動採樣車附近後巷，發現疑似採樣人員曾使用的藍色膠手套，無遮無掩棄置在公眾垃圾桶。衞生署早前已被本報踢爆，將一袋袋醫療垃圾棄置於鯉魚門度假村隔離中心多日無人清理，詎料類似事件又告重演，連醫護人員都漫不經心，疫情爆完又爆何足為奇？

必須強調，上述大廈都是三無大廈，意即沒有業主立案法團、沒有居民組織、沒有聘用物管公司，形同三不管之地；而且大廈住戶都是基層人士，流動性大，甚至不乏南亞少數族裔以至「一樓一鳳」，一旦爆疫，根本難以追蹤。事實上，自本月中新填地街的「三無唐樓」淪陷開始，疫情迅速傳遍油尖旺，以致港府一度要劃出強檢小區，直到上周六更要封區實施禁足令，足見三無大廈已成播疫泉源，再不想方設法根治衞生及管理問題，封區多少次也是治標不治本。

無奈是，港府嫌貧愛富，對於窮人集中的三無大廈不屑一顧，不論是居民還是區議員，皆不下多次向食環署和地區民政事務處反映，要求派員協助清潔防疫，惟部門每次都是以私人地方為由而搪塞。民政事務總署雖推出「地區主導行動計劃」，為三無大廈進行一次性的公用部分清潔服務，惟大部分居民不知如何申請，得物無所用。更何況，一次性清潔過後，若無以為繼很快便打回原形，當局不肯從根子上協助該類大廈成立法團，結果都是無濟於事。

目前全港最少有逾5,000幢三無大廈，意即有逾5,000個播疫炸彈，四成分布在油尖旺、深水埗和九龍城3個人流密集的商業區域，一旦連九龍城都失陷，後果不堪設想。香港過去經歷過大大小小的疫患，但沒有一次像今次的新冠疫情那樣延綿一年仍未受控，港府再不認真「拆彈」，抗疫事倍功半不必說，疫情在全港失控式大爆發才是害人害物。更須指出，本港鼠患嚴重，基本上全港都是老鼠樂園，過去本報多次圖文並茂報道鼠患，無非希望敲醒政府麻木不仁的神經，認真滅鼠，別將香港置於疫患和鼠患多重夾擊的危機之中。可惜言者諄諄，聽者藐藐，從鼠患愈演愈烈觀之，港府冇心冇肺冇靈魂，簡直到了人神共憤的程度。

屋漏偏逢連夜雨。昨日本港新增76宗確診個案，23名患者居於油尖旺，而實施禁足令的佐敦「受限區域」亦最少測出13人確診。與此同時，深水埗的確診者與日俱增，油麻地果欄一帶的舊樓又有20多人染疫，專家建議在果欄一帶實行禁足令，封區強制檢測。問題是，部分港人政治邪毒上腦，對倣效內地的「封區」做法先天性抗拒，部分區議員已表明反對到底，遑論港府慣性議而不決，一味放風放風再放風，隨時只會刺激區內居民漏夜大逃亡，令疫情更難受控。

疫劫一年，到底香港何時才能擺脫疫情泥沼，重過正常生活，已成港人心頭的最大疑問。