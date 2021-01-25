神州觀察：寵物盲盒玩不起　漠視生命太可恥

所有漠視生命的行為，都是一種不文明、不道德行為；所有將快樂建立在動物痛苦之上的行為，亦都是極殘忍和可恥的行為。近年隨着「盲盒熱」在內地興起，這股潮玩文化已然延伸到活物領域，一些電商平台被揭公然售賣寵物「活體盲盒」，從而引發出虐待動物、衞生防疫安全、違法寄運等諸多複雜問題隱患，情況堪稱觸目驚心。

所謂盲盒，即是買家在購買及拆盒前，無法通過肉眼見到盒內的是甚麼。一名網絡大V近日爆料稱，內地電商平台「拼多多」充斥售賣寵物活體盲盒的無良商家，只需10幾元就能買到貓、狗、兔子、烏龜等活物，且成交量可以高達數千件；惟相關交易屬隨機發貨，買家不能挑選，亦不可拒收，換言之，無論買家最終滿不滿意收到的寵物，皆需認命。以致有店家在商品說明中直接寫明「玩得起就玩，玩不起千萬別買」，麻木不仁中又帶着幾分挑釁與煽惑，並大言不慚地表示「狗狗是生命，請尊重生命」；亦有諸如「烏龜盲盒，開出快樂，開出驚喜」的宣傳說明，卻不知快樂驚喜從何而來，寵物的生命又將如何得到尊重。

須知根據相關郵政法規，各種活體動物皆屬禁止寄遞物品，確有需要的，只能通過專業物流公司進行託運，且需提供相關檢疫合格證明等，惟專業寄運存在手續煩瑣、提貨不便、費用偏貴等問題，故大量網店都會選擇通過快遞寄送。只是此舉不但導致產生眾多衞生檢疫漏洞，容易造成疫病傳播，快遞運輸方式難以提供動物安全保障，更是不爭的事實，像早前發生在河南漯河市某物流中心、儼如「寵物大屠殺」的人道悲劇，就是由此而來。

此類交易還爆出不少其他問題，譬如有商家所售寵物貨不對辦，以次充好，甚至將病貓病狗賣給對方，自己毫無誠信可言，更有可能將買方「逼入」不人道境地，畢竟只是10幾元、幾十元買回來，是否人人捨得花更多的錢去醫治寵物？不治的話，就只能任由其死亡；或是有人對所買寵物樣貌體徵等方面就是不滿意，最終會否被迫拋棄？至於這類交易會否淪為虐待動物狂徒又一便捷平台，更加叫人不敢想像。

更需看到，不光是寵物盲盒，網絡上關於動物的買賣交易一直很普遍，內地不少電商平台都能搜索到相關訊息，甚至是各種野生動物、國家瀕危保護動物亦有售賣，並形成所謂的「異寵熱」，存在龐大的地下交易網絡，最終皆需通過不靠譜的快遞方式完成交易。因此，不論從衞生防疫角度，還是保護動物、尊重生命的角度，當局都應加大監管打擊力度，不能讓這類不文明行為繼續氾濫；而作為文明社會的人類亦需從自身做起，積極抵制這種將寵物當玩物的行為。