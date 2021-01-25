世界視線：美國自身難保　英國錯抱大腿

美國總統拜登日前與英國首相約翰遜通電話，不僅是兩人的首次，約翰遜更是拜登首位致電的歐洲領袖。據報道，兩人討論了一系列事務，包括抗擊新冠肺炎疫情、美國重新加入世界衞生組織，以及雙方繼續深化關係等。

眾所周知，約翰遜跟特朗普的關係要好，甚至被外界稱為「英國特朗普」。拜登曾在私底下如此形容約翰遜：「在身體和情感上都是特朗普的翻版。」更有甚者，去年底美國大選後，約翰遜發給拜登的勝選賀電中，被傳媒發現暗藏「特朗普」以及「第二任期」的字樣，鬧出不大不小的風波。

為了示好，約翰遜不惜「打倒昨日的我」，對於拜登移走白宮內英國前首相邱吉爾的肖像，僅表示「如何布置白宮是總統的自由」，並不影響兩國關係。將時間回撥到2016年，奧巴馬移走白宮內的邱吉爾像，時任倫敦市長的約翰遜大表不滿，甚至口出惡言，形容對方是「半個肯尼亞人，對英國懷有源自祖先的怨恨」。

然而熱絡互動的表象下，卻難掩蓋彼此間的分歧。英國首相府發表的聲明稱，約翰遜與拜登討論了「兩國可能達成的自貿協定所帶來的好處」；約翰遜則強調，他計劃盡快解決當前兩國存在的貿易問題。但白宮的聲明卻完全沒有提及貿易問題，而拜登提名的財長耶倫日前出席國會聽證會時說得更直白，指美國對就業和基建作出重大投資前，不會簽署任何新自貿協定，猶如一盆冷水澆向約翰遜。

英國年前以「重掌國家政策主導權」為由，成功公投通過脫歐，不惜跟美國重新簽訂貿易協議。當時英國的如意算盤是利用特朗普分化歐盟的心態，迅速談妥對英國有利的貿易協議──事實上，特氏就曾以更優惠的經貿安排為餌，引誘法國總統馬克龍脫歐──奈何人算不如天算，一場世紀疫症襲來，美國人死傷冠絕全球，自顧不暇，更遑論照顧英國這個小弟，如今拜登正致力跟歐盟建成遏華的統一戰線，英國更沒有利用價值。眼看山姆大叔的大腿抱不着，歐盟又跟中國簽署投資協定，自己則淪為「孤兒」，如今肯定後悔莫及。