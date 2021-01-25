林鄭月娥為首的特區政府終於要實行小區強制檢測和實施禁足令。這仍然不是預防和出擊，只是被動治理。沒有主動，還是讓病毒散播牽着鼻子走。佐敦小區封鎖，依病毒特徵，至少應該封14天而不是僥倖又草草的兩天而已。深水埗、旺角乃至其他地區仍會此起彼伏地出現新冠肺炎疫情。

當中央援助全民檢測時，特區官員與專家諸多阻撓，也在社會散布不信任的無知見識。若當時能夠認真執行，當不至於今天的被動。但是現時的小區封鎖，配套不足，部署不周，能否守衞小區，頗成疑問。如果其他地區併發，政府有能力同時應付嗎？

防疫治疫有太多的未知因素，不可能有萬全之計。特區政府的官員與專家，屢屢以「非完美之策」來反對香港參考引用內地已有成效的經驗，證明他們所懂的科學是象牙塔的玩意，不是公認的公共衞生政策，也缺乏在實踐中學習和更正的真科學精神。防疫政策不是寫學術論文，取捨標準不同，公共利益和病患者的生命危險不能拖延和等待。

內地防疫治疫亦是從不知出發，但是應變迅速，防治手段很快形成大有成效的制度和程序。內地億萬人口實踐的經驗，怎可由香港的官員和專家隨便否定呢？其中是否另有政治別情呢？

小區封鎖清理，最佳的典範還是內地，香港今次被迫封區，是政府走出重要的一大步，可是還沒有認真研究內地的經驗，更以為幾天便可以成功。封區相信若不急於解封，至少14天應可解決小區的疫情威脅。

佐敦小區以外，病毒已遍布舊區，政府要準備有更多的小區要封鎖。各方安排會吃力，但亦應全力以赴，發動政府各部門的人力資源。由於舊樓失修，可能更佳的方法是封區以外，把部分居民集中轉移。移離疫區，也連帶作隔離。涉及的安排更複雜煩瑣，對政府能力的要求更大。

美國新總統拜登上台便宣布對付疫情要採取戰時措施，內地防治成功也是採取戰時手段，只有一、兩個月的緊急封城才造就內地經濟社會生活迅速恢復，經濟回復正增長。這是短痛與長痛的分別。林鄭政府應對比香港情況吸取教訓，要認真檢討為甚麼疫情經過一年還處於險境，經濟還是大跌。

封鎖小區是一個契機，讓特區政府打破偏見成見，依內地經驗來防疫。但更應主動，在重災區預先也認真封區，在全港全民強制檢測，以雷霆之力在一個月內清理疫情，盡早清零，挽救經濟與民生。疫苗有用，但遠水救不了近火。今天還不對疫病作戰，潰敗之後，誰去負責呢？