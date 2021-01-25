最近關於改革香港選舉制度的傳聞不絕於耳，內地官媒明確指出「香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的工具」，反映中央高度關注這個問題，改革事在必行。特別是經過前年區議會選舉的深刻教訓，中央豈能不引以為戒。攬炒派通過反修例黑暴奪取大部分席位，導致區議會一夜變天，成為反中亂港平台，這種情況絕不容許再次出現。

事實上，自戴耀廷之流提出「35+計劃」，企圖利用選舉漏洞奪取立法會控制權，從而否決所有政府議案，以達到攬炒目的，中央便意識到問題的迫切性，選舉制度非改革不可。須知司法一直掌握在洋人及其代理人手上，如果立法也淪陷，行政淪為跛腳鴨，如何維持有效管治？愛國者治港從何說起？一國兩制還有甚麼意義？

正如有人所說，環顧世界，沒有一個地方的選舉可以容忍內心不認同國家，甚至意圖顛覆國家政權，並與外部勢力勾結危害國家安全者當選。雖然香港實行一國兩制，但終究是中國的地方，維護國家主權安全才是根本目標。戴耀廷之流叫囂奪取立法會控制權，恰恰提醒中央必須盡快堵塞選舉漏洞，絕不能讓其陰謀得逞。

說到底，一切事在人為。既然中央可以推出《港區國安法》，當然也可以改革選舉制度。戴耀廷之流要怪只能怪自己太天真，他們狂妄自大，企圖借民意脅迫中央，以小小特區與整個國家對抗，無異於蚍蜉撼樹。當然，中央出手改革選舉制度，外部勢力必定又會說三道四，但那能怎樣？就讓他們說個夠吧，香港是中國特別行政區，而不是西方殖民地，根本沒有必要看洋人臉色。過去就是因為中央瞻前顧後，畏首畏尾，反中亂港勢力才會如此囂張，外部勢力才會無孔不入，現在該是徹底撥亂反正的時候了。畢竟沒有任何事情比維護國家主權安全更重要，既然一國兩制荒腔走板，為何不能改變！