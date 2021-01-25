星期六、日，佐敦應該車水馬龍，但過去的周末恍如死城，因為封區禁足強檢，近萬人被困，亦有不少人有家歸不得，希望本文見報時已經解封。香港政府一貫拖拖拉拉，走漏風聲，20小時之後才開始實行，形成漏網之魚，這些人待解封之後，便立即回到受限區域，本身沒有受到強制檢測，隨時播疫，等於使到禁足令廢了武功。

其實不止佐敦高危，油尖旺大部分地方都是舊樓林立，三無大廈衞生環境惡劣，充斥劏房播毒溫床，而且不少南亞幫聚居，令環境更複雜。事實上，這情況在深水埗同樣普遍，強檢大廈名單經常增加，該處街坊都恐怕成為佐敦翻版，遲早要封區。無能政府造成市民活在恐慌之中，就算每區都封閉兩日進行強檢，但如果基本環境衞生沒有改善，根本就徒勞無功。前日佐敦受限制區域附近鼠屍遍地，食環署難辭其咎，解封後老鼠會消失嗎？

市民面對疫禍威脅，除了有家歸不得，甚至有很多人需要與家人分隔兩地。有港人家庭丈夫因為疫情，滯留在武漢超過一年，若果返回香港，來回要坐疫監超過一個月，試問哪一份工作可以容許員工離開崗位這麼長時間？手停口停，還要供樓，除了繼續留在武漢，別無他法。經過本報報道後，武漢當地政府亦對這個家庭施以援手，但香港政府無動於衷。事件只是冰山一角，相信有不少家庭都因為政府抗疫不力而被拆散，甚至家破人亡。

確診過萬宗，新冠肺炎康復者僥倖檢命亦控訴政府沒有提供足夠支援，慘過中沙士。想不到18年後不是一條好漢，政府愈做愈衰，沒有吸取當年教訓，香港衞生更差，抗疫雞手鴨腳。要不是市民自救，從沙士慘痛經驗知道要戴口罩勤洗手，恐怕香港已淪為英美般重災區。若繼續如此甩漏，數個月後大家談的不是確診清零，而是突破二萬宗。