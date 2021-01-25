1月23日，新冠肺炎襲港一年，累計確診個案破萬，而死亡人數則達到160多人。由去年11月19日至今年1月23日的第4波疫情，兩個多月確診總人數逾4,000人，佔全年確診的45%。明顯第4波疫情比之前是來得更驚濤駭浪。

一年以來，確診者的類別有改變。第1波和第4波疫情分別主要來源是中國內地和尼泊爾。好明顯，這是特區政府不願意封關造成的。一直以來，政府對關口都留有缺口，早期讓部分人士毋須檢測，可以自由出入，無視內地和澳門對疫情的嚴陣以待，做到滴水不漏。特區政府對疫情未能擺出硬朗態度和政策，讓病毒有機會在香港游走，不能清零。

去年中，確診個案大都沒有關聯，但大部分個案卻是來自中產階層，這可能是中產階級活動面廣闊，親友在英國、美國、日本以及歐洲等地方，讓病毒由外傳至香港。到打邊爐群組、酒吧群組和跳舞群組出現確診時，政府針對酒吧、食肆、美容院、健身室等行業，着令停業或有限度開業，政策對民生影響大，但針對性不足。政策本身就是不能把病毒封殺，半桶水政府就有半桶水效果，病菌就死唔斷氣。

當跳舞群組出現的時候，筆者曾經跟朋友討論，指出跳舞群組的確診者，不少來自中產區（少數來自公屋），如果這些群組是出自社區會堂，參加者來自基層社區，就大件事了。

香港有很多舊區，在觀塘、九龍城、舊紅磡區、大角咀、油尖旺、深水埗、荃灣和元朗，這些區人口稠密，樓齡高，屋宇設施老化，若出事，會是災難性！政府須參考內地做法，封整個區（如油尖旺、深水埗等）會有困難，但個別社區封閉就少不免，而政府必須快、狠、準。

去年12月葵盛西邨和麗晶花園有居民確診後，政府刊憲設立「禁足令」，但一直沒有使用。

今年1月1日至今，疫情嚴峻，不少日子全港每日超過100宗確診個案，而單在佐敦就有160多宗個案涉50多幢大廈，確診者多南亞裔人，而所涉大廈都是舊區大廈，劏房林立，一般水喉和污水渠都曾被修補而未符合標準。政府封區，卻又於20小時前被傳媒放風外傳，封區時，不知有多少居民未有檢測，不知道有沒有感染病毒，已經聞風先遁，封區效果成疑。

至此，對特區政府的態度、能力和意志，無甚期望，只望早日有「有效」疫苗出現，令香港人可以脫離毒菌！阿們！