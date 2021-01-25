香港抗疫一周年，確診人數突破一萬。環顧四周，由澳門到深圳再到台灣，不論人口比香港多還是少，確診人數都遠遠不及香港，而且長時間保持零確診。澳門日前雖有一宗輸入個案，但政府快速應變，官員坦言時時刻刻都做好預案準備，不會因為早已清零而掉以輕心，跟港官動輒吹噓「抗疫露出曙光」、「張弛有道」、「精準防控」而實際卻是另一回事不可同日而語。生為港人，與有辱焉！

廣東省有見香港疫情失控，如臨大敵，除了將入境隔離期由14日延至21日，更會將港人分流到不同城市集中強檢，並限制每日經深圳灣入境廣東省的旅客配額只有2,000個，足見港人已經生人勿近。

這能怪誰呢？當然首怪無能廢官。抗疫一年，疫情非但沒有受控，反而愈演愈烈。林鄭等人只知自我貼金，從來沒有認真抗疫，既沒有當成一場戰爭來打，連成立跨部門組別去應對也欠奉。部門各自為政，互不協調，林鄭甚至認為清零只是「口號式的建議」，不可能實現，完全無視一橋之隔的澳門和深圳正是成功清零的例子。直到輿論狂轟，中央不滿，她才悻悻然改口說與中央目標一致，盡快清零，但還是不肯訂出時間表。

大家打過工都知，人都有惰性，老闆不訂出「死線」，工作只會拖長來做，結果永遠不能完成。現在林鄭也是一樣，口說清零是目標，但沒有死線，沒有步驟，試問各部門怎麼會的起心肝去做？香港淪落到今日疫情難斷的地步，庸官害人肯定是最大原因。

更何況，部分港人玩樂大過天，事事與政府抬槓，不肯遵守社交距離，照樣人群聚集，而且仇中仇到反智，連下載「安心出行」應用程式，也說成會被政府將私隱「送中」，清零無期可說是意料中事。每個地方的盛衰都有定數，一場疫情，不僅見到中國興、西方衰，更見香港走下坡，深圳澳門早已遙遙領先。