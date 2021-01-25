近日有組織向醫護人員發問卷，調查他們對接種新冠肺炎疫苗的意願，結果有78%的人願意注射疫苗。在目前香港政府訂購的3款疫苗之中，61%的人選中國製的科興，22%選美國和德國合製的BioNTech，11%選英國製的阿斯利康疫苗。醫護界過去予人的印象似乎較崇洋反中，今次竟然壓倒性地對中國產品投以信心一票，結果頗讓人意外。然而，BioNTech的疫苗行將運抵香港，偏生科興則未知何日才能獲本地審批通過，按理下月市民就可以開始接種BioNTech疫苗，我們是否該做白老鼠呢？

香港醫護界對BioNTech有疑慮，主要是基於兩項數據，第一是挪威有約30位年齡75歲以上的長者，在接種該款疫苗後死亡；第二是以色列已有200多萬人接種了BioNTech，其中仍有約1.2萬人證實染上新冠肺炎，故該國對這種疫苗的效力提出質疑，認為跟廠方公布95%的有效防禦率有明顯差距。

但上述問題尚待查證，未宜遽下定論。挪威接種疫苗後死亡的長者，只有13位懷疑與疫苗有關，比率不算太高。尤其是一些長期患病的老年人，生命猶如風中之燭，死亡是否因為疫苗直接造成，尚屬疑問，港人不必為此而過分恐慌。以色列接種者的染病率高，也可能是誤解，事關染上新冠肺炎的一萬多人，絕大部分只注射了一劑疫苗。BioNTech宣稱有九成以上防禦率，其實要有兩個條件：一、接種後的頭兩星期，預防能力尚未發揮，不能作準；二、接種第一劑疫苗後，防禦率也只有約五成，要待注射第二劑之後，才能達到九成以上。很多人不知就裏，以為接種了一劑疫苗，身上便有了堅固的防禦盾，不再注意防疫，故反倒容易感染病毒，這怕是當地政府對人們宣傳教育不足之過。

BioNTech疫苗運抵後，權衡利弊，我認為只要香港政府做好教育工作，市民還是可以接種的。