美國呢隻鷹向來惡慣，鍾意打邊國就邊國，尤其中東國家如敍利亞，放導彈如放屁咁自然一射幾十個，炸傷炸死平民分分鐘多過恐怖分子；至於制裁就更加如食生菜，有統計指單喺特朗普任內，對外國實施約4,000項制裁，已到了不制裁、無以活嘅地步！

呢，美國對北京嘅制裁都好兇狠，實打實全在任上，包括10多名全國人大副委員長，最新制裁名單有副國級嘅中共中央書記處書記、中央統戰部部長等。去年8月制裁香港特首林鄭月娥等高官，林鄭就話冇有怕，因為自己喺美國冇資產，亦不嚮往去美國；之不過，佢喺美國哈佛大學攻讀博士嘅次子就「家有急事」返咗香港，而林鄭因美國嘅制裁搞到出糧要出現金，佢人工每月約43萬港元，即係話全部1,000蚊大紙，都成400多張，美國都算歹毒啦，係都要娥姐數錢數到手抽筋！

北京成日都話會「對等制裁」美國！阿哈，行動來了，就係選擇制裁包括蓬佩奧在內嘅特朗普政府28名官員，喺第46任美國總統拜登宣誓就任之後，即北京時間1月21日凌晨！阿哥，咁嘅制裁是否「來晚了」？網民都識批評，依家人哋全換屆啦！「條友蓬佩奧，昨天是國務卿，今日係平民，制裁有鳥用？」

美國第34任總統艾森豪威爾講過：「兩隻狗打架，輸贏不一定看狗的身子大小，而是看狗的架勢大小。」老朽不禁想起老毛當年嘅架勢，明明一窮二白，就是把你老美當紙老虎！要制裁就是要快兼夠薑，等到美國進入拜登時代，才來制裁前朝官員幹啥？難道他們想去中國旅遊嗎？想送子女去中國唸書嗎？或者錢多想存入中國銀行？有高人建議當今之計就是不賣機票給蓬佩奧，斗膽賣的就一併受制裁，來個「禁飛令」，讓蓬佩奧今生今世不得進入中國，去不到長城當好漢，一世做華春瑩口中嘅「末日小丑」，也是一個不錯嘅「制裁」懲罰！