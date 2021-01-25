內地政法系統省部級高官大調整近期密集進行，涉及10多個省份的政法委、公安廳、法院、檢察院、司法廳的一把手。一部分由北京空降，如中央政法委副秘書長雷東生空降寧夏黨委常委兼政法委書記，最高人民法院環境資源審判庭庭長王旭光空降陝西省檢察院檢察長，最高人民檢察院第三檢察廳廳長王守安空降湖北省檢察院檢察長。

更多的則是跨省異地調任，而且以跨界交叉任職為主。例如青海省高級法院院長陳明國調任新疆政府副主席兼公安廳廳長，吉林省司法廳廳長張毅調升海南省檢察院檢察長，重慶市高級法院副院長黃明耀調升河北省高級法院院長，江蘇省高級法院副院長茅仲華調升廣西檢察院檢察長，海南省司法廳黨委書記李永利調升重慶市高級法院院長，西藏檢察院檢察長朱雅頻轉任北京市檢察院檢察長。

政法是執掌「刀把子」的強力機關，也是目前反腐整風的重點領域。在本月22日至24日舉行的中紀委五次全會上，最高領導人特意強調「要堅決整治政法戰線違紀違法問題」，「推動掃黑除惡常態化，堅決打擊黑惡勢力及保護傘」。這釋放出了繼續在政法系統內外同步「打黑」的鮮明信號。

目前，政法系統掃黑除惡及教育整頓工作同時推進，分別設立了全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室。前者負責開展嚴打「黑社會」，整肅社會秩序；後者負責清理門戶，打「內鬼」，查「黑警」。僅在去年，就有公安部副部長孫力軍、重慶市副市長兼公安局局長鄧恢林、上海市副市長兼公安局局長龔道安、江蘇省委常委兼政法委書記王立科等重量級「老虎」被查處。

而人事調整則是必要的配套措施。從中央空降或外省調任愈來愈成為常態，目的就是打破既有權力格局，加強監督約束，防止政法官員長期深耕特定地盤，打造經營獨立王國。並且多為跨領域轉崗，進一步避免工作交集。例如，新任新疆公安廳廳長陳明國，是近20年來首位從新疆區外調任的公安「一哥」，而且此前曾在省人大、政法委、司法廳、法院等不同法治單位輪崗，如今首次履新公安部門。新任陝西省檢察院檢察長王旭光曾是薄熙來案的主審法官，後來調入最高法，此次跨界轉入檢察系統。

更加明顯的是，還注重從政法系統之外選拔一把手。以公安為例，各省廳長以往通常由公安部空降，或是外省公安廳副廳長、大城市公安局局長調任。上周，陝西省副省長徐大彤出任省公安廳廳長；去年8月，黑龍江省副省長李毅也兼任省公安廳廳長。兩人都是近兩年突擊跨省提拔的「70後」副省級幹部，徐大彤之前任天津市武清區委書記，李毅是陝西渭南市長，此前均從無政法工作經歷。

這種「攙沙子」措施，更具有制衡內部近親繁殖的效應，以便卸下包袱，推動整風、打黑。