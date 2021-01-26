香港防疫治疫應該有一個時間目標，一是清零，而不是林鄭月娥所說的每天單位數確診者。清零且要有一定的時間，14天或21天，以顯示出社區再無傳播鏈。二是時間，是一個月，或3個月，或半年，總得有一個時限，以迫使政府有一個緊迫感，不會拖拖拉拉地拖下去，而是要採取緊急措施來達致清零的目標。

清零而不是容忍單位數的確診，是依據疫病傳播的特性。苟一漏網，大有機會成為超級傳播者，由一傳染至幾十、上百，再有二級傳播，疫情便可爆發出新一波。香港醫生動輒說成本效益，認為防疫措施要找到更多的確診者才屬可取，不然便是勞民傷財，卻不知漏網一個與多個帶病毒者，後果可會一樣。

成本效益是數學計算方法，病毒傳播卻是以幾何級倍增，二者不可比。防疫用經濟的成本效益來計算便屬錯用，用作政府政策的依據更是荒謬。這反映出專科醫生與公共衞生和流行病學專家認識上的巨大差距。香港有些醫生，並不是疫病專家，兩者不能混淆，張冠李戴，便會陷決策的大失誤。醫生沒有法定責任，可以推卸，政府卻是責無旁貸，怎可隨便找個醫生來代為決策？

政府在佐敦的所謂封區，實際只是進行強制檢測，和對小區環境消毒清理，與原來單幢樓宇採取的措施性質相同，多了嚴格強制，但同樣會走漏住戶，有病毒向外散播的風險。而強制檢測得到初步陰性結果亦未必可靠，因為病毒依附環境，清理並不完全，封區只有兩天，住戶依然可以在其後受到感染。解封之後居民走動，亦有傳播風險。用香港醫生的成本效益論，結果便會是苟一走漏便前功盡廢，成本效益便成廢話。

佐敦小區若不能清零，其他地區疫情又起，政府便疲於奔命。以特區官僚的傾向，屆時便以防疫疲勞作藉口，放鬆工作。一張一弛，其實不過是工作不力、堅持不足的藉口，但官僚可以諸多解釋、推搪，老百姓身心和生計都受到影響。即使政府用公帑賠償補貼，也得不償失。庶民的香港社會實際上被攬炒。

不定清零的目標和時間表，政府與社會都會心存僥倖，苟且因循，為了避免短痛便帶來長痛。社會一些人自私短視，也有部分企圖政治搗亂，製造攬炒結果，政府還是有權有責來把持政策的方向。最可怕的是政府也有僥倖之心，避難取易，也不懂疫病的危害性和後遺作用，無知卻又偏頗所謂專家，有乖職守。

若半年之後疫情還是危急，林鄭政府應否引咎下台？