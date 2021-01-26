香港大律師公會最近換了領導層，一上場就叫嚷要向北京提出修改《港區國安法》，聲稱國安法損害了香港法治。英夷在香港布下的「殖民統治香港」、用普通法「治港」的專業團體，對回歸後狀況一向極為抗拒，對香港實施的「一國兩制」有許多不滿，對港英時代充滿戀癖。

北京當年當然明白這些，只是既然要「一國兩制、港人治港、高度自治」，既然要「保持香港的資本主義制度和生活方式不變」，既然要維護香港的長期穩定和繁榮，那就對香港的大律師組織某些人的心態、心思要「充分理解」，對他們的想法、顧慮和要求，只要不是太離譜，就盡量聽取，不合理的、有惡意的，也盡量解釋。

然而，這幫「藍血大狀」一向以英夷統治下的「高等華人」自居，以「精神貴族」自居，以「法律化身」、「法治代表」自居，目空一切，狂傲自大。他們根本看不起中國的司法、中國的法律、中國的司法人員；他們心態如此，傲慢如此，思想意識如此，中央對他們又遷就容忍逾常，這些「藍血大狀」們就益加忘乎所以，要把自己凌駕在「一國」和中央之上，凌駕在中國司法和法律之上。

其通常做法是，每臨大事，每臨反對派「逢中必反」，挑戰「一國兩制」，他們就忙不迭的為其張目，提供「法律觀點」，吶喊助威，又是發聲明，又是組織遊行。他們多次反對「人大釋法」和決定，曲解《基本法》。在政改問題、「一地兩檢」問題、修訂《逃犯條例》等問題上，為反中亂港呼風喚雨，推波助瀾。最瘋狂時，有人提出「違法達義」的「法律觀點」，蠱惑「不懂法律」之人去幹違法之事。有人在暴亂中「出主意、想辦法」，出版小冊子，幫助參與暴亂者「如何脫罪」；有人還「組織律師團隊」向參與暴亂者「打保票」，鼓動他們放心大膽的行動，保證無事……

現在有人跳出來要修改《港區國安法》，要從根本上保護和其心心相印、目標一致的反中亂港勢力，他們也狂得太久了吧？