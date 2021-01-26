美國拜登政府上任伊始，便不斷強調要聯合盟友對抗中國。盟友到底是甚麼態度呢？有歐洲智庫早前針對11個歐洲國家進行調查，結果發現六成受訪者認為歐洲應該在中美對抗中保持中立​，更有三分之二受訪者對中美發生新冷戰感到厭煩。最奇怪的是，被視為美國最堅定盟友的英國，竟有74%民眾認為不能總靠美國保衞自身安全，比其他歐洲國家的比例更大。

顯而易見，經過特朗普4年來的胡鬧，歐洲人對美國已失去信任和信心，普遍認為美國經濟正走向深度衰退，甚至認為美國政治制度已經潰敗。相反，看好中國的人似乎愈來愈多，六成受訪者認為中國國力會在10年內超越美國，成為全球最強。

人同此心，心同此理，歐洲人的觀點正是當今世界普遍共識，反映美國國際形象和影響力每況愈下。原因很簡單，世紀疫症重創了美國經濟，選舉亂象更暴露美國制度千瘡百孔，但拜登政府沒有改弦更張，反而沿襲特朗普的陋政，以反華來轉移內部矛盾，並企圖將盟友綁上戰車，這種做法與世界潮流背道而馳，自然引起歐洲人反感。

說到底，國與國之間沒有永遠的朋友和敵人，只有永遠的利益。如今世界各國皆以抗疫及振興經濟為首要任務，對美國挑起的意識形態之爭沒有太大興趣，對新冷戰更是深感厭煩。何況美國對盟友一向呼之即來，揮之即去，根本不是平等互利的關係，德國和法國等歐洲大國早已不滿，沒有幾個國家願意繼續供其驅策。畢竟，中國既是世界第二大經濟體，更是第一貿易大國，對全球經濟增長的貢獻率早已超越美國而居於世界首位，任何國家與中國為敵，都不可能有好結果。

總而言之，中美實力此長彼消，距離不斷拉近，這是不爭的事實，也是大勢所趨，任何人都阻擋不了。老美與其整天謀算如何拉攏盟友遏華，不如想想如何挽救自己日益衰落的國力。