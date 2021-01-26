不足兩天的封區強制檢疫，7,000多人找出10多個隱形患者，比起去年9月全民檢測，是否該說有「進步」呢？當時整個計劃埋單動用5.3億元，178萬人參與，找出32名新確診者，每人耗費1,656萬元。在數字上找出每個患者的成本低了很多，但在疫情上卻是一大退步。如果按這個比例，即是表示香港還有大約一萬多個患者，正如本欄日前所說，總數恐怕很快會突破二萬。

昨日又爆出麗港城其中一座同一坐向的單位，懷疑共用天井出現煙囪播疫效應。如果說油麻地三無大廈衞生環境惡劣，那麼麗港城是中產居住地區，衞生條件較好依然懷疑集體感染，證明病毒已經在社區蔓延，不分區域。

現在談個案清零，實在是天方夜譚。政府沒有方法可以確保疫情不再擴大，各行各業卻不能再無了期等下去，戲院業不斷要求盡快復業，否則恐怕部分同業要倒閉。戲院佔地面積廣，沒有收入卻要每月按時交租，就算所有員工放無薪假也肯定蝕死。政府可以出錢保就業幾個月，但不能保證業主不收租。在這個資本主義社會、一個現實商業世界，業主不是開善堂，交少一元租都不可以，趕人封舖也別怪無情。

怪只怪無能政府，一年來都未能把疫情控制至可接受範圍，導致很多行業都接近癱瘓。最近訪問投得年宵攤檔的花農，對於朝令夕改取消又復辦花市，都是怨聲載道，表示這一年的收成完全破壞了。

其實不止營商或者打工仔，就算讀書的小朋友們，無論是大中小學，自從2019年6月中開始，課堂經常受影響，如果是大學生，有兩年恐怕是白費了。如果是初中生，很快便到中三，這兩年學了甚麼呢？可能認清楚防疫知識的重要性，命仔緊要，學其他知識來日方長。的確，要正常恢復校園生活，恐怕還要等一段長日子。