拜登正式登上美國總統寶座，在就職儀式演說中，他強調國民必須團結，面對疫症、經濟下滑、種族問題、國家撕裂，只有團結才能令國家進步向前。一篇充滿正能量、溫馨、鼓勵的演詞，加上Jennifer Lopez演唱《This Land is Your Land》、年輕女黑人詩人Amanda Gorman朗誦詩篇《The Hill We Climb》，教人要重返傳統的美國軟實力。

歌聲、朗誦聲繞樑三日之際，第二天（1月21日）共和黨眾議員格里尼指控拜登當副總統時以權謀私，協助其子亨特在烏克蘭從事交換條件行為，以換取在腐敗的能源公司當要職，又從中國和俄羅斯斂財，讓其家族中飽私囊。第三天（22日）眾議院議長民主黨的佩洛西發表聲明，指控特朗普煽動叛亂，彈劾條款將於25日送交參議院審理。若彈劾成功，民主黨將在參議院推動禁止特朗普再次競選總統；若參議院否決彈劾條款，民主黨或會考慮援引憲法第14修正案，剝奪特朗普的從政權利！兩黨鬥爭才剛開始，未來美國政治發展，極可能是分裂再分裂。

特朗普發表臨別宣言時說：我還會回來的，無論是以怎樣的方式。傳聞他打算組織新黨──愛國者黨，重披戰衣，以愛國者政黨名義於2024年參選總統；亦可能支持女兒伊萬卡2022年在佛羅里達州參選參議員以至2024年競選總統。特朗普在任4年深得南部和中部各州支持，得近7,500萬票，曾擁有推特8,800萬個追蹤者，在兩院確認拜登當選前，有百多名共和黨國會議員支持要否定確認，格里尼指控拜登反映特朗普影子仍在。

另一重要人物是蓬佩奧，離任時他在推特寫下「1,384天」，而1,384天後就是下屆大選日子，不排除他會繼續參政，2022年參選參議員和州長，2024年競選總統。蓬佩奧過去一年積極反華和反對中國共產黨，其言論和行動遠比特朗普激。美國七成人反共，蓬佩奧有其支持者，美國極可能三分天下。

美國政治本與香港無關，但因應兩個因素：一、美國人反共；二、中國崛起，威脅美國一哥地位。無論任何政黨或政客當選總統，基本大格局都是要在各方面遏止中國發展，寸步不讓。香港是國際都市，發展是需要中西兩邊走，特別是現時主要支柱是金融，中美鬥爭衝擊此國際市場。當然，中央政府肯撐，表面傷害不大，但本質上就大不如前般國際化。其次是中美鬥爭，令中央對美國防範加強，而最要防範的地方就在香港，這會打壓政治的反對派，並大力推升民族主義，民族第一，逢美必反。美國有麥卡錫主義，香港呢？反美主義？無論哪種極端，對香港國際都市和金融中心都不利。