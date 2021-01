拜登正式登上美國總統寶座,在就職儀式演說中,他強調國民必須團結,面對疫症、經濟下滑、種族問題、國家撕裂,只有團結才能令國家進步向前。一篇充滿正能量、溫馨、鼓勵的演詞,加上Jennifer Lopez演唱《This Land is Your Land》、年輕女黑人詩人Amanda Gorman朗誦詩篇《The Hill We Climb》,教人要重返傳統的美國軟實力。

歌聲、朗誦聲繞樑三日之際,第二天(1月21日)共和黨眾議員格里尼指控拜登當副總統時以權謀私,協助其子亨特在烏克蘭從事交換條件行為,以換取在腐敗的能源公司當要職,又從中國和俄羅斯斂財,讓其家族中飽私囊。第三天(22日)眾議院議長民主黨的佩洛西發表聲明,指控特朗普煽動叛亂,彈劾條款將於25日送交參議院審理。若彈劾成功,民主黨將在參議院推動禁止特朗普再次競選總統;若參議院否決彈劾條款,民主黨或會考慮援引憲法第14修正案,剝奪特朗普的從政權利!兩黨鬥爭才剛開始,未來美國政治發展,極可能是分裂再分裂。

特朗普發表臨別宣言時說:我還會回來的,無論是以怎樣的方式。傳聞他打算組織新黨──愛國者黨,重披戰衣,以愛國者政黨名義於2024年參選總統;亦可能支持女兒伊萬卡2022年在佛羅里達州參選參議員以至2024年競選總統。特朗普在任4年深得南部和中部各州支持,得近7,500萬票,曾擁有推特8,800萬個追蹤者,在兩院確認拜登當選前,有百多名共和黨國會議員支持要否定確認,格里尼指控拜登反映特朗普影子仍在。

另一重要人物是蓬佩奧,離任時他在推特寫下「1,384天」,而1,384天後就是下屆大選日子,不排除他會繼續參政,2022年參選參議員和州長,2024年競選總統。蓬佩奧過去一年積極反華和反對中國共產黨,其言論和行動遠比特朗普激。美國七成人反共,蓬佩奧有其支持者,美國極可能三分天下。

美國政治本與香港無關,但因應兩個因素:一、美國人反共;二、中國崛起,威脅美國一哥地位。無論任何政黨或政客當選總統,基本大格局都是要在各方面遏止中國發展,寸步不讓。香港是國際都市,發展是需要中西兩邊走,特別是現時主要支柱是金融,中美鬥爭衝擊此國際市場。當然,中央政府肯撐,表面傷害不大,但本質上就大不如前般國際化。其次是中美鬥爭,令中央對美國防範加強,而最要防範的地方就在香港,這會打壓政治的反對派,並大力推升民族主義,民族第一,逢美必反。美國有麥卡錫主義,香港呢?反美主義?無論哪種極端,對香港國際都市和金融中心都不利。