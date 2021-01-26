自西方社會不懷好意提出「支爆論」後，一些港獨嘍囉以至所謂的學者精英紛紛拾人牙慧，動輒將「支爆」掛在嘴邊。前年反修例黑暴爆發，漢奸黎更在旗下淫媒撰文，言之鑿鑿指中美貿易戰後，中國「經濟困局白熱化而爆發經濟和社會危機」，國家領導人「岌岌可危」，「不僅唯恐皇位不保，還有性命之憂」，所以港人要「趁佢病攞佢命」，說到底又是老掉牙的「支爆論」。

風水佬呃你十年八載，漢奸黎則兩年已見真章，現今正在獄中等天收。支爆嗎？中國不僅不爆，而且愈來愈強大，尤其是經過新冠肺炎疫情後，更見舉國體制的韌性，中國也是去年全球唯一有經濟正增長的主要經濟體；RCEP和《中歐投資協定》，則更進一步加強中國的國際影響力。

反倒是美國經過4年「特朗普之亂」，「美國衰落論」逐漸流行。美利堅衰落有迹可尋，首先是社會問題千頭萬緒，種族主義、貧富懸殊、左右撕裂、疫情肆虐等，皆在特朗普煽風點火或放任自流下變得不可收拾，拜登上台不好應付；另外，美國長年累月以量化寬鬆、瘋狂印鈔來解決經濟問題，「以債養債」的結果是債台高築，聯邦債務由2017年特朗普上台之初的近20萬億美元，飆升到去年底的逾27萬億美元，債務規模超過2020年預測的GDP總額，達到第二次世界大戰以來最高。美國先使未來錢，對比中國生財有道，雙方實力此消彼長。

至於美國的老人政治，更加令世人驚訝。拜登現年78歲，外界預料他未必能夠完成4年總統任期；眾議院議長佩洛西更屆八旬高齡，共和黨領袖麥康奈爾同樣78歲。這把年紀，早就是港產廢青口中的「廢老」。過去美國經常批評共產主義國家是老人政治，現在風水輪流轉了。

沒有比較就沒有傷害。今天若仍有人深信「支爆論」，筆者會建議他接受腦力測試，看看是否有認知障礙。