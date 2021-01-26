產評：北水撐港作先鋒　抗美合縱爭上風

美國政局底定，拜登政府管治班子公開認同前朝對華所持的強硬取態，中國也不會心存僥倖，既然無法回頭，倒不如主動出擊，以更大力度支持香港國際金融中心地位，加緊應對中美金融戰隨時全面升級！事有湊巧，上周美國新舊政府交接，港股隨即出現重大突破，經互聯互通機制的「北水」大量流入，刺激恒生指數突破3萬點大關，收復疫情損失有餘。

常言道，股市是經濟晴雨表，表現跑先6至9個月。之不過，如今香港經濟仍備受疫情衝擊，禁聚防疫措施一日不「退場」，經濟活動將繼續大受限制。市道低迷，失業率高企，只怕下半年都難有大起色，股市在「北水」未湧至前，何來做好藉口？港股互聯互通機制也已存在數年，何以此刻才見大量湧入？

這全因在中美爭霸的大背景下，金融領域已無可避免成為戰場，得全力設防。過去一年，美國政府針對在美上市中概股、制裁中國企業、切斷供應鏈、限制美資投資，就是要推動脫鈎，大大限制中企的海外融資渠道，藉此打壓中國崛起。拜登主政下的美國不會扭轉趨勢，反而會尋求盟友更精準圍堵。

面對這個局面，香港作為中國唯一境外國際金融中心，已被提升至國家戰略層面，必要傾盡全力以保不失。事關保香港金融，變相保住中企境外股債融資渠道，以籌集與美元掛鈎的港元，亦可保最大的人民幣離岸交易中心。再者，港股逾七成市值來自中企，是中國資產價格的境外定價中心，保港股可起穩定中國資產價格之效，配合人民幣匯率穩定偏強，更能凸顯中國資產的投資價值，吸引更多外資流入，承接去年中國超越美國，穩坐全球最大吸金地之位。

是故，眼前「北水」南來撐起港股，非單單僅從兩地股市估值差距的投資角度出發，更重要的是作為中國突破美國金融圍堵，支援中企，穩定中國資產價格，吸引外資的重要戰略。對港人來說，股市造就的財富效應，亦能刺激起本土經濟，減低民怨，曲線救亡。

過去一年，美國取消給予香港的特殊貿易地位，制裁港官，都在試圖向港開刀，打擊國際地位。區內競爭對手如日、星、韓都欲趁火打劫，可中港關係之密切、香港的地理、文化和國際關係背景等優勢，非競爭對手可輕易取代，只是如今香港的最大問題是所託非人，一班廢官長期施政離地，經濟搞不好，人心散亂，辜負港人和祖國的期望，此問題必得正視，始能更好地加強經濟融合，全力攘外！