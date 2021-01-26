近日，難得讀到一篇寫得痛快淋漓的文章，你先別問是出自誰人手筆，一起花點時間欣賞其文。

該文說：「特朗普任內已發表了30,558次虛假或誤導聲明……雖然不少人認為特朗普許多言行都是不合常理及邏輯，可是，他卻仍擁有多達人口三成以上、以沒有大學學歷的白人男性為主的死硬擁躉所盲目支持。其實，相關部門早已一再核實及否定特朗普對選舉舞弊作出的指控，但他們至今還是對特朗普自稱『大勝被盜取』的說法深信不疑，恍若活在另一個平行時空中……」

呵呵！這篇文章實在寫得太好，簡直是字字珠璣，故筆者忍不住作大段引述，最後捨不得還要多抄錄一句，作者說：「後真相明顯是非常危險的趨勢，因為當世上沒有了真理，所有人都會陷入黑暗中。」

看來所言甚是呀，其實何止美國，2019年香港在反修例風波之下，不少人就是被一眾政治野心家「不合常理及邏輯」的言論所蒙蔽。警察明明沒有在港鐵太子站內打死示威者，「黃絲」們偏偏說有；海面之上、停車場之旁發現死因不明之人，就硬說警方是兇手；反對派提出的所謂「五大訴求」互相矛盾，不合邏輯，泛民主派的大老們偏偏將這些訴求掛在口邊，讓人以為那是顛撲不破的真理。

2019年香港出現的後真相現象，論嚴重程度尤甚於今屆美國總統競選。但上述作者，非但沒有使動其如椽大筆去匡謬正俗，反倒不停撰文為示威者喝采，蓄意為運動撥火，唯恐香港不亂。

同樣是反對派，兩者同樣是不辨是非真偽，上述作者卻有意厚香港的，而薄美國的，觀乎其用心，實在教人齒冷！

說了這麼久，這位作者究竟是誰？他嘛，就是民主黨創黨主席，從不諱言自己是漢奸的李柱銘。