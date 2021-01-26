美國總統就職典禮因早前的國會暴動而如臨大敵，二萬多名國民警衞軍護駕，過往就職典禮人山人海嘅國家大草坪都要封鎖，改為展示名為「旗海」嘅公共藝術展品，插了近20萬支國旗。拜登團隊就話喇：每支旗代表每位無法前來華府嘅國民，同時反映新政府重視國民嘅安全！

拜登「一人登基」而「萬人護駕」，兼一片旗海完成宣誓儀式，以78歲高齡入主白宮，是美國史上最年長嘅新科總統。佢喺就職典禮強調國家要團結、療愈！尤其呢場疫症，美國喺一年間「死得人多」，佢心痛指出國人的死亡人數已超越第二次世界大戰該國的死亡人數！二戰期間，美國軍人及平民嘅死亡人數約為40.5萬，而拜登就職典禮時美國確診新冠肺炎人數近2,500萬，累計逾41萬人死亡！佢預料，2月份累計死亡人數將超過50萬，可見拜登開局，前路確實相當難行！

當年奧巴馬上任，得力於一個「變」字，要令美國改變；剛下台嘅特朗普則一味狂呼要「令美國再次偉大」；拜登呢？老朽相信佢內心只盼望能夠成為無敵鐵金剛或大力水手，否則如何以戰時狀態抗疫？而要修補特朗普留下嘅爛攤子，少兩分精力都唔掂！要帶領美國「去特朗普化」而奔向「拜登新時代」，這4年──難熬也。

拜登甫入主白宮，已經急不及待連簽一連串行政命令，一方面加強抗疫措施，除了建立疫苗中心，更要民眾在公共場所必須戴口罩；此外，一系列防止疫情擴散嘅政策，一改特朗普防疫嘅唔嗲唔吊！

面對疫情打擊，拜登要解決嘅民生經濟問題倍感艱難，另一個令佢頭痛嘅係負債龐大，特朗普2017年上任時政府負債不足20萬億美元，到特朗普離任，負債已升至逾27萬億美元。高負債、大開支，首位女財長耶倫唔通係千手觀音，否則印銀紙都冇印得咁快啦！