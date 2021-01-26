世界視線：華府滿城黃金甲　共和州長拒勤王

美國總統的權力交接雖已完成，但國會對共和黨前總統特朗普的彈劾程序旋即又啟動，極右翼分子隨時大鬧首都華盛頓，白宮民主黨新主人拜登仍未能安寢。為了輔佐拜登上台，2.5萬名國民警衞軍自月初把華府城裏城外圍得固若金湯，可謂「滿城盡帶黃金甲」，等同處於軍事管制之下。事件再次引發兩黨及其支持者的分裂，將給美國的民主制度帶來深遠隱患，至少已有5個共和黨州長下令撤兵，以實際行動展示美國的一盤散沙。

由國會暴亂到各路諸侯入京，目前有很多問題尚待釐清，例如本月6日特朗普支持者佔領國會時，拜登作為候任總統並無兵權，那麼國民軍是怎樣進駐首都的？就目前已知的訊息，當時副總統彭斯、代理防長米勒、參謀長聯席會議主席米利和國會眾議院議長佩洛西、參議院兩黨領袖召開緊急會議，之後便有了陸軍部長麥卡錫下令國民軍入城的一幕。特氏為甚麼沒有參與調兵，整個過程如不講清，自然會引發各種猜測，為本已嚴重分裂的社會種下新禍根。

國民軍入京之後，各路諸侯其實也是各打算盤。例如紐約州這類民主黨重鎮，一早便宣布派兵，盡一切力量維護拜登上台。該黨眾院議長佩洛西亦裏應外合，特意在國會大樓外向排列整齊的國民軍講話，感謝他們保護國會。更有甚者，有關當局還以保安理由對入京的國民軍作政治審查，清理特朗普的支持者，結果查處了12名士兵，而他們的政治立場，恐怕並不親近民主黨。

對於民主黨人的政治動作，共和黨人看在眼裏自亦怒在心裏。下令撤軍的佛羅里達州州長德桑蒂斯更辛辣地諷刺：「這些國民軍是士兵，而不是佩洛西的奴僕。」德州共和黨州長艾博特亦指出，國民軍士兵不應該接受政治正確的審查。從共和黨州長們的角度而言，如不迅速撤軍，就會變相為民主黨彈劾特朗普提供維穩服務，這會得罪大批的共和黨支持者；而一旦他們撤走了，就會留下民主黨的諸侯來勤民主黨的王，這對於試圖達成跨黨派團結的拜登來說，顯然是件難堪的事。