佐敦油麻地區圍封了幾條街道，弄到全城沸騰，好像全香港都進入封城戒嚴狀態。政府集合多個部門3,000人，全面封區，強制區內居民檢測，務求找出隱蔽感染者。這次可說是香港特區最大規模行動，少見的多部門合作，有人說處理欠妥善，錯漏百出，有如「倒瀉籮蟹」！

封區的最大失着是走漏消息，一早便有人通知區內攤販及早撤離，消息再傳開去，封區前已見有人扶老攜幼拖着行李篋撤離，也有居民急忙去超市搶購。如果這批撤離居民中有幾個超級傳播者，把新冠病毒帶去其他社區，豈不是又出現另一個高感染地區？再有類似行動，看來絕對保密至為重要，一有決定立即行動。

某些區議員的意見有時會很偏頗，例如派發的食物包，有罐頭、水果、即食麵等，批評聲音不少，罐頭午餐肉，有人說忽視少數族裔宗教的食物禁忌；蘋果和橙呢，老人家沒牙齒吃蘋果，徒然浪費；即食麵呢，食物不夠健康，兼沒有地方沒有熱水泡煮；白麵包呢，沒有東西配合作三文治；朱古力呢，忽視老人家患糖尿病不適宜；有人說沒有煮食設備，食物包的通心粉、罐裝粟米無用，只是浪費。有批評為何不索性要求區內食肆照常營業，好為居民提供熱辣辣的熟食，一日3餐解決區內部分單身戶不習慣自己煮食的困難？有居民雖然領取食物包，卻希望准許外出購買新鮮菜肉。有居民批評政府不尊重居民，發放食物包是把居民當作「乞兒」。

理由都理直氣壯，為民請命，但是倉卒之間，政府如何可能遷就區內不同族裔、不同宗教、不同年齡、不同口味的7,000多至一萬名居民的個別需要？怪不得有論者開玩笑說，最適合每個居民需要的，是一律吊鹽水。經過此役，相信更多人會明白，為何全世界只有中國可以封城，居民關到家中而不出亂子？此所以中國的抗疫措施如此難能可貴！