功夫茶：自負盈虧全廢噏　為民解困是王道

想年年豐收，就要勤力耕種。睇吓海洋公園早前公布嘅所謂「重生方案」，都真係得啖笑，由正式表明不再是主題公園，再一味將大部分設施外判交由私人承辦。講真，與其話「重生方案」，不如叫「金蟬脫殼」，給人印象就係：阿姨，我不想努力了！

再講吖，就算唔係想「脫殼」，都只能話係一個長遠嘅發展藍圖，倚重嘅係新歷險主題區，仲要係2026-27財政年度先開始營運！公園管理不善，年年蝕到飛起，你估拍吓心口，許你一個若干年後「去癲去玩」嘅歷險區，立刻會變成「客似雲來」咩？可惜時間不會等人，一味靠「泵水」就想浴火重生，其實係焚公帑製造迷幻險區，一片煙霧，神仙就見唔到，差錯腳跌到粉身碎骨就易啲！

其實，廢柴政府一錯再錯三錯都係要堅持錯下去，呢，長期財困嘅海洋公園，如果不是去年中獲港府撥款54億元救亡，應該已經「壽終正寢」，留下一個叫「集體回憶」嘅歷史印記，供港人望風懷遠，夕陽中憑弔！之不過，庸官獨愛呢個「末日公園」，一意孤行要填呢個「香港黑洞」，不久前又宣布再「泵水」約67.9億元協助公園「轉型」。尋日立法會經濟發展事務委員會開會討論海洋公園嘅未來路向，多名議員都擔心公園財務情況長貧難顧，要求交代公園幾時先可以自負盈虧？咪成日攤大手板咁樣衰！

商經局局長邱騰華就話，預計公園喺2024至25年起會有盈餘，冇計劃短期內再來財委會申請撥款。局長大人，唔好以為賺快錢，炒孖展喎！有議員就指出，全新消閒區及歷險主題區，要待2026年先開始營運，但你已預計公園喺2024至25年開始有盈餘，條數點計？功夫茶都迷茫，海洋公園好景時，靠嘅係內地客，依家又重生無能，轉型有排，加上疫情持續，經濟凋敝，香港亦已非「好客之都」，海洋公園根本已難再創造奇迹！局長唔通又以為盈餘係姐仔嘅「事業線」一唧就有？

講開海洋公園呢個末日公園，功夫茶又不期然諗起因管理不善，加上全球疫情持續嚴峻而愈做愈燶嘅國泰航空，每月營運消耗由目前約10億至15億元，額外增加約3億至4億元！呢，國泰去年6月又係四圍撲水！港府又特別眷顧佢喎，一嘢就「泵水」共273億元打救佢，被市場人士廣泛批評係倒水落「無底深潭」，並且首次向一間私企注資，擺明係「大細超」啦！依家國泰燒錢如燒公仔紙，而海洋公園則如一個無底黑洞，都真係救番都嘥醫藥費！政府與其成日挺些不該挺嘅嘢，倒不如壯士斷臂唔好死撐！民生如此多艱，咁多怨聲，庸官理應諗多啲良策救市民於水深火熱才是王道！