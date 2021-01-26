因應油尖旺區新冠肺炎疫情持續爆發，港府上周首次援引法例第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，封鎖該區部分範圍，約7,000多名居民需進行強制檢測，並對居民實施「禁足令」。食物及衞生局局長陳肇始表示，今次行動有機會未能找出潛伏期中的患者，不排除會再有第二次檢測，但會考慮不同數據和因素，包括檢測陽性比率，亦不一定是再次「封區」。

採取「封區」措施是控制疫情的手段，筆者認為，雖然其中仍有不足之處，包括檢測範圍未夠廣泛，在訊息保密方面亦要加強，避免當區居民在封區前提早離開，增加病毒有機會傳播到其他社區的風險。但今次行動清晰體現了政府各部門加上多個紀律部隊通力合作，能夠順利完成行動，效果理想。在吸取了今次的寶貴經驗後，冀未來在其他有較多個案的區域，或推行強制全民檢測時，可以做得更好。

然而港府「清零」力度仍然決心不足，應參考內地經驗，更重視防止疫情擴散。香港的醫學專家中，食衞局前局長高永文醫生、港大醫學院院長梁卓偉教授及香港大學深圳醫院院長盧寵茂教授，近期均公開表示大力支持強制性全民檢測。中國工程院院士鍾南山早前亦指出，香港面對新一波疫情，當務之急是進行強制性全民檢測，以將感染者和健康市民分開，及時切斷傳播鏈。

對於有意見認為本港應推行強制性全民檢測，政府仍「死撐」推行全民強制檢測不能保證達到「清零」的目標，指這只是口號式的建議。可是，港府一直以所謂「張弛有道」的方針抗疫，已陷於被動的尷尬局面。若本港無法「清零」，重啟經濟便遙遙無期。

本港抗疫至今已有一年，很多行業長時間徘徊谷底之間，大量員工生計受到影響。自疫情第4波，政府收緊防疫措施已實施一段長時間，每天確診個案依然處於高位，反映隱形傳播鏈仍未切斷，港府有需要採取更嚴厲的防疫措施，包括進行全民強制檢測。可惜特區政府卻畏首畏尾，消極被動。

「外防輸入，內防擴散」於內地城市得以全面貫徹，在於他們頒布戰時或緊急狀態、全面緊急動員，對失職官員問責處罰。同為「一國兩制」下的澳門特區亦成功實踐，在本港卻淪為空洞口號，以致恢復通關希望渺茫。

在港府拒絕全民強制檢測下，進入2021年，「疫苗戰」是香港關鍵的一戰。接種疫苗是非常大規模的公共衞生舉措，對官員的統籌與執行力無疑是一大考驗，若要達到群體免疫的效果，預計更需要有七成人口接種。倘若港府未能於接種疫苗上採用「戰時思維」，對本港社會走出疫境極為不利。

港府必須要繼續洽購疫苗，尤其是國產疫苗，相信會獲中央政府大力支持。其次，政府要做好疫苗接種的統籌與部署工作，安排疫苗的運送、儲存、分發、注射，並制訂全盤的疫苗接種計劃，這樣才能與內地分享成功抗疫的成果，早日促進社會經濟復甦。