正論：擺姿態空有強檢　漏網魚散播肺炎

雷聲大雨點小，佐敦在上周末封區近兩日，7,000人強制檢測後，只找到13人染疫，數字未如預期般嚴重，但並不代表疫情可以較為放心，專家指今次成效與普通強制檢測相若，主要是因為事前走漏風聲，無法完成一個完全強檢的效果。漏網之魚擴散各區，強檢大廈與日俱增，昨日連藍籌屋苑也失守，大動作封區空有姿勢，卻未見實際成果。

之前強檢大廈不乏公屋及舊樓，基層聚居，衞生條件或未如理想，但爆發10名住客集體染疫的茶果嶺麗港城，卻是老牌藍籌屋苑，住戶多為中產，依然難以幸免，足見疫禍已經遍地開花，無人可以獨善其身。今次爆疫的第5座，據政府專家顧問、港大教授袁國勇表示，E坐向單位疑有垂直傳播，同一坐向單位住戶須撤離。源頭其中一個可能性，是出現遠距離跨區傳播，該大廈兩名確診保安員，其中一人住在爆疫的新填地街，可能在工作時來到屋苑污染環境而傳染居民。由此證明封區強檢確實有迫切需要，可是委實來得太遲，隱形患者早已擴散各區。

無能政府抗疫漏洞百出，除了行動拖拉失去最佳時機，而且執行上又敷衍了事，原來麗港城最早確診的一宗個案是在本月18日，第5座在本月21日已被納入強制檢測大廈名單，已經實施強檢，累計463人接受檢測，但大廈有600至700名住客，那「消失的200人」是當局視而不見嗎？很多居民沒有做檢測，當局沒有解釋為何漏招。後知後覺，甚至不知不覺，疫情又如何紓緩呢？更令人懷疑之前多次強檢大廈，從沙田到藍田都是「做啲唔做啲」，交差了事。名義上違者每人罰5,000元，卻空有罰則，從沒有嚴格執行。

信政府一成，雙目失明，在疫境中惟有自救。油麻地佐敦環境衞生惡劣，淪為疫區，食物環境衞生署責無旁貸，港九新界販商社團聯合會自發性在新填地街一帶進行清潔消毒，效率遠勝食署。更令人氣憤的是，昨早7時許解封後，有新填地街檔販準備開檔時，在場職員竟然叫停，稱將有洗街車到場清潔，被揭發是一場洗太平地的大龍鳳，配合食環署署長劉利群到場視察的大騷，逗留差不多一小時，聲稱為清潔人員打氣。

平日鮮見劉署長落區，就算食署大規模清潔油尖旺也是罕見。今次跨部門大行動，4大紀律部隊首長率先到現場為人員打氣，劉利群東施效顰，令人訕笑，而強調收集意見，指有需要時可調配人手，彈性增加洗街次數，更加反映其離地，油尖旺街道有多骯髒，鼠患嚴重鼠屍遍地，不用市民反映，最近看本報刊登的照片都應該知道吧！

沒有最差，只有更差，沙士時期官員做騷清潔後巷，淪為笑柄，想不到18年後官員一樣德性，只懂在鎂光燈前面做表面工夫，但這次世紀新冠疫潮卻遠非當年沙士可比，兇險百倍，如果官員繼續如此糊塗抗疫，只有死路一條。封疫區每一步都需要果斷，據說政府部門還在磨磨蹭蹭，研究果欄一帶有否封區的需要。有沒有需要，不是應該一早已經有部署嗎？病毒不會等你們開完會才出動吧！