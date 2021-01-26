神州觀察：一把手權力無邊　反腐敗死結難解

在剛結束的中共第十九屆中紀委五次全會上，當局為新一年的反腐工作定下基調，表示腐敗這個最大的執政風險仍然存在，腐蝕和反腐蝕鬥爭仍會長期存在，告誡各級官員須保持清醒，帶頭遵紀守法，自覺反對特權思想和特權行為，及需廉潔治家，管好身邊人等。為此又需在「十四五」期間深化紀檢監察體制改革，緊盯「關鍵少數」，着力破解對「一把手」監督和同級監督難題，只是具體如何破解，如何將監督落到實處，仍是問題。

正如中央紀委國家監委近日推出的電視專題片中講述，甘肅定西市前市委書記張令平任內為了某個招商引資項目，違法以賤價出讓國有土地使用權，面對時任國土局長的反對更是大耍官威，居然喝令對方從其辦公室滾出去，之後又採取謾罵、大會小會批評、威脅免職撤職等手段迫使對方屈從，終致造成國有資產流失上億元人民幣。這位張書記還被認定非法收受財物折合二千多萬元；漠視群眾疾苦，在災民安置房建設中放棄監管，導致出現重大質量問題；為不法商販站台撐腰；縱容親屬利用其職權撈取錢財等諸多腐敗問題。

所謂官大一級壓死人，上級對下級呼來喝去、辱罵針對並不少見，近日更有河南濟源市委書記掌摑市政府秘書長，以致後者當場心臟病發作。這種「官老爺」做派本屬封建社會官場特色，卻極具生命力，一直延續至今，仍然受到不少官員推崇，難免會在不經意間有所流露，像甘肅武威市的前市委書記火榮貴，就被指多次動手打人，其中一次打的也是秘書長，據說對方是遭腳踹倒地，還掉了顆門牙。

由此亦可看出，下級官員發現上級的問題想要制止，肯定是胳膊擰不過大腿，像本案的國土局長，本來還想堅持一下原則，不欲與書記同流合污，結果不還得乖乖屈從，原因何在？無非是畸形的官場環境所致，你不聽話有人聽話，你不遵從長官意志就換人，長久只會令官場「清流」愈來愈少。

「一把手」變成「一霸手」，對下屬大展淫威還在其次，這些「關鍵少數」權力無邊，隻手遮天，動輒濫權枉法，大搞腐敗交易，每每破壞當地政治經濟環境，及給國家資產帶來巨額損失，危害亦更巨大。問題是，當局的監管體系不是沒有，黨委、紀檢、反貪局、組織部層層架構可說非常齊備，卻總是發揮不了作用，就像已被判處死刑的華融前董事長賴小民那樣，當初大搞「一言堂」，肆意妄為，以致犯下中共建政以來「金融貪腐第一案」，這麽大一隻金融「內鬼」究竟是誰養出來的？誰又該為此負責？賴小民案所涉官員幹部更有近百人，可見內地官場系統性、集團式腐敗仍然猖狂。