美國帶領西方各國對付俄羅斯已是公開之事。與冷戰時不同，俄羅斯當權的不是共產黨，也實行民主選舉，美國恨的是總統普京聲望太強，選舉倒不了他的台。

美英合謀的便是用下毒來誣衊普京。先前是前俄間諜父女在英國中毒，西方媒體一致說俄羅斯政府主謀。用的化學毒藥是前蘇聯使用的類型，劇烈異常。帳算在普京頭上，卻沒有證據。只知必然是俄羅斯施毒。可新聞其後揭露，美英政府實驗室也製造同樣化毒。最後，劇毒殺不了人，受害者治愈出院，西方政府媒體合力演出的醜劇便不了了之，沒有道歉。

今次俄羅斯反對派領袖中毒，劇情相同，西方政府與媒體大做文章，大肆攻擊俄國政府與普京。可是，在德國醫院治療後便可復原回國，可見下毒云云，都是假的。而下毒一事掀不起事端，待他回國被依法逮捕，卻在全國出現暴動抗議。美國大使館竟可事前公布各地遊行路線，讓美國人迴避暴動。美國插手昭然若揭，顯然是另一場美國策動的顏色革命。

美國輸出的「革命」是標準化。一類是資助當地極端主義者武裝內戰，中東是典範。一類是對民主體制用顏色革命，實際是少數暴民暴動推翻民選政府。

前者政府強橫，便利用當地極端的宗教和地方勢力來推翻。後者正因是民主政體，政府受多方約制，正可組織少數暴民用暴力推翻不敢動武的民選政府，若有政府中人支持，奪權更易，也需軍隊中立，不會干預或反過來軍事政變奪權。這兩類方法，美國用了幾十年，有成有敗，卻沒有轉變，容易辨認。美國口頭上否認，事實上也不遮掩，公然用錢用力，甚至直接指揮，如以駐外的大使館作指揮部。

此外，還有和平演變。幾十年積累了很大成果。不過當前美國可能嫌見效太慢，已差不多放棄了，至少不是政策重點。美國顛覆香港，也是套用顏色革命，借助香港的民主體制，以及幾十年美英合作和平演變的作用。結果卻如加泰羅尼亞的獨立運動，一下子被西班牙政府嚴厲鎮壓。在中央政府監督下，香港並沒被顏色革命奪權，美國首敗。

美國最難對付的是中國，一不能用顏色革命，中國內地的民主政制與西方的不同。二是發動不了極端主義勢力，中央政府太強。三是和平演變失效，因為共產黨不忘初心。於是只能走回冷戰，宣布資本主義與共產主義之爭。但中共不同蘇共，中共是開放的，經濟發展更厲害。特朗普敗走，拜登又可怎樣？