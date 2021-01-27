拜登上任沒幾天，中美就展現了軍事較量趨向升級，展現了今後4年的中美關係很可能會以軍事較量為「主打戲」，最終導致中美難免一戰。而中美戰爭的熱點、火藥桶，一是台海，一是南海，一旦打起來，戰爭規模台海為大。這兩個熱點都關乎中國核心利益，且以台海影響更大，中國絕不能輸，拚到底也不能輸，此乃中國必然和必須擊敗美國的精神支撐。

就利益而言，中國是在為保衞核心利益、民族尊嚴而戰；美國則不是，台海利益只是老美的「戰略利益、霸權利益」，只是它的「亞太戰略部署」的一個環節，只是它遏制中國發展的一枚棋子，它犯不着也不敢為此拚命。如果所付代價不多，又佔絕對優勢的話，老美或會試試。但今時不同往日，中國的國力和軍力已令老美絕不敢輕舉妄動，已令老美不但會損失慘重而且一定會輸。現在老美在台海和南海一個勁兒的張牙舞爪，航母穿行，戰機飛躍，向我方挑釁威嚇，就是在測試北京的反應和底線，看看中國保衞核心利益的決心有多大，意志有多強。而中國海空軍事表現和它針鋒相對，毫不退縮，讓老美知道了中國的戰力和決心，免得像當年「韓戰」時的麥克阿瑟將軍產生「中國不敢打仗」的可笑誤判，後悔不已。

說穿了，中美台海軍事較量的問題，也就是大陸「最終」要「武統台灣」或「以武逼統」的問題，而且這個「最終」已非遙遙無期。種種迹象顯示，中南海正在考慮制訂「時間表」，正在考慮應對「台獨」突發事件立刻動武的方案。對此，台灣當局和老美當然也聞到了濃烈的火藥味。於是，台灣前所未有大手筆的猛購老美軍火，積極備戰，並在「預備軍隊」方面組織動員，圖以「全民皆兵保衞台灣」。宣傳上，大吹大擂老美會堅決執行「台美防衞條約」、「美軍必勝共軍」，自我壯膽，欺騙民眾。而美國方面，實際上已無更好的招數「阻止北京」。不過，山姆大叔並不死心，還想試試，通過加大對台軍援，軍事挑釁升級，看看能不能在其他方面撈點甚麼。