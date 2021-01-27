香港實行「港人治港」，既是為了體現一國兩制，也是為了印證鄧小平的論斷：「英國人做得到的，中國人也能做到，而且比英國人做得更好。」可惜事與願違，回歸逾23年的事實證明，港人治港荒腔走板，與當年鄧公的設想完全是兩回事。只要看看港產官僚面對新冠疫情進退失據，朝令夕改，就知道港人治港到底有多混亂。

從全民檢測病毒敷衍了事，到禁止食肆堂食反反覆覆，再到年宵花市不開又開，再到發放資訊混亂不堪，無不反映港府抗疫無方，處事馬虎。最近疫情在多個舊區加速蔓延，當局首度在佐敦封區下禁足令，看似雷厲風行，詎料僅封了兩天即草草收場。新冠病毒潛伏期可以長達14天或更長，難道港府不知道？那班所謂顧問專家到底是如何「顧問」的？去年武漢封城長達兩個半月，其他地區封城時間則長短不一，但從來沒有封城兩天便大功告成的例子，港府虛應故事，將抗疫當做騷，疫情不失控才怪。

人們百思不得其解，內地抗疫經驗早已證明成功有效，港府偏偏不願採用，反而跟隨歐美失敗例子，一味小修小補，時緊時鬆，結果搞得一塌糊塗，還是要中央出手襄助。由中央援建的北大嶼山醫院香港感染控制中心日前落成，整項工程僅花了4個月時間，大家不妨想像一下，若由港府負責興建，將需要多長時間？恐怕4年也無法完成！

有位京官曾經慨嘆，香港公務員「只懂執行命令，不懂當家作主。」這正是問題所在，回歸前殖民政府掌控所有政策的制訂，本地公務員只能唯唯諾諾，負責執行；回歸後水鬼升城隍，改由公務員負責制訂和推行所有政策，頓時手足無措，方寸大亂。當然，除了不懂當家作主，部分公務員陽奉陰違，以及無間道刻意添亂，也是導致港府施政烏龍百出的主要原因。既然港人治港荒腔走板，為何還要堅持「50年不變」？